Sonne beschert Besucherrekorde

Blumen, Deko, Antiquitäten – das alles und noch viel mehr konnten Besucher des Gartenfestivals „Frühlingsträume“ auf Schloss Harkotten begutachten und größtenteils auch erwerben.

120 Aussteller befanden sich auf dem weitläufigen Gelände, ein Drittel davon kam zum ersten Mal. Während einige nur eine kurze Anreise wie beispielsweise aus Bad Iburg hinter sich hatten, kam eine Familie extra aus Schottland angereist und verkaufte Kleidung. Aber nicht nur die Aussteller waren Feuer und Flamme, auch die Besucher sehnten sich nach zwei Jahren Corona nach Erlebnissen. Das Wetter spielte den Veranstaltern entsprechend in die Karten: Strahlender Sonnenschein und geradezu sommerliche Temperaturen führten bereits am Samstag zu neuen Besucherrekorden. „Heute ist schon so viel los, wie sonst eigentlich erst am Sonntag. Wer weiß was morgen kommt“, freut sich Myriam von Korff. Insgesamt sei die Stimmung sowohl unter Besuchern als auch unter Schaust

Strahlender Sonnenschein und geradezu sommerliche Temperaturen führten zu Besucherrekorden. Foto:

ellern so gut, oder sogar noch besser, wie vor der Corona-Pandemie.

Veranstalter Jan Siemsglüss vermutet gleich zwei Faktoren, die zu dem Besucheransturm führten. „Nächste Woche ist in Warendorf das Gartenfest. Das Wetter soll aber nicht gut werden. Daher haben uns einige Besucher verraten, dass sie heute die Chance bei gutem Wetter genutzt haben.“ Zudem habe man „aggressiver Werbung betrieben“, um mehr Leute auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen.

Neben Klassikern, die man bei einem Gartenfest erwartet – wie Blumen, Nutzpflanzen oder Skulpturen – gab es in diesem Jahr auch wieder einige Stände mit Lebensmitteln oder Blechschilder. Nicht vertreten waren diesmal Anbieter für Pools oder Whirlpools sowie Gegenstände für Kinder.

Roswitha Gehlhaar ist mit ihren ländlichen Dekorationen regelmäßig beim Gartenfestival dabei. Dabei dürfen vor allem die handbemalten Ostereier nicht fehlen. Foto:

Auch für das leibliche Wohl sorgten hingegen einige Anbieter. Kaffee, Kuchen, Eis und herzhafte Leckereien gab es an mehreren Ecken. Zusätzlich hatte man die Möglichkeit, an verschiedenen Ständen Wein und Spirituosen zu probieren und natürlich auch zu kaufen.