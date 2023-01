Sorge um sozialen Frieden

Nicht fehlen durfte ein weiterer tradtioneller Programmpunkt des Empfangs. So statteten einige Sternsinger in Begleitung von Pastoralreferent Johannes Lohe den Gästen einen Besuch ab.

Bürgermeister Josef Uphoff sprach von der Rückkehr zu einer gewissen „Nach-Corona-Normalität“, als er am Sonntagmorgen erstmals seit 2020 wieder zum traditionellen Neujahrsempfang in den Saal des Rathauses laden konnte. Großen Raum seiner Ansprache nahmen der Ukraine-Krieg und dessen auch in der Hesselstadt spürbare Folgen ein. „Es war für mich sehr bewegend zu sehen, wie viele Familien auch in unserer Stadt den gestrandeten Menschen Unterkunft gegeben haben und ihnen damit helfen konnten, wieder etwas Ruhe zu finden.“