Spargelfrühling fest im Blick

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine wendet sich „zwischen den Jahren“ an die Vereinsvorstände, Aussteller und Freunde des Füchtorfer Spargelfrühlings: „Wieder einmal müssen wir auf ein Jahr zurückblicken, wie wir es uns alle nicht gewünscht hätten. Auch wenn wir trotz aller Widrigkeiten zumindest im Spätsommer einige Veranstaltungen wieder aufleben lassen konnten, so fehlt uns doch jetzt erneut die Planungssicherheit für das kommende Jahr.“

Nichtsdestotrotz heiße es für die Arbeitsgemeinschaft den Blick aktiv nach vorne zu richten in der Hoffnung, dass alle Aktiven nach dem Winter eine neue Normalität erleben dürfen, in der sie das vielfältige Füchtorfer Vereinsleben wieder aufleben lassen können.

„Verbunden mit dieser Hoffnung richten wir vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine auch die Planungen für den Füchtorfer Spargelfrühling weiterhin auf Sonntag (10. April 2022) aus. Wir freuen uns darauf – nach zwei Jahren Pause – gemeinsam mit Euch an die Tradition anzuknüpfen. Unter welchen Rahmenbedingungen wir unser Dorffest feiern können wird sich sicherlich erst in den Wochen davor zeigen und wir werden Euch rechtzeitig informieren. Bis dahin bitten wir Euch, den Termin auch fest in Eure Planungen aufzunehmen“, unterstreichen Klaus Hölscher, Daniel Benefader, Christian Schöne und Tobias Holtkämper.