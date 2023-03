Spaß am Netz

Volleyball ist ein ganz besonderer Sport. In erster Linie wird er von Erwachsenen praktiziert. Dass aber sogar ein Volleyball-Turnier in Grundschulen stattfindet, ist ungewöhnlich. Dennoch gab es jetzt eines in Füchtorf. Mit ziemlich guter Resonanz.

Sechs Schulen hatten mitgemacht. Darunter die Nikolausschule aus Sassenberg, Don Bosco-Schule und Marienschule aus Telgte, St. Christophorus-Schule aus Westbevern, Laurentius-Schule aus Warendorf und natürlich die Gastgebergrundschule aus Füchtorf. Die Sporthalle hier ist einfach perfekt für solch ein Turnier, freute Sabrina Spielberg sich. Sie ist Jugendbeauftragte und Nachwuchskoordinatorin des WVV (Westdeutscher Volleyballverband), betreut Schulen und Vereine in den Regierungsbezirken Münster und Detmold, um deren Zusammenarbeit zu fördern, und hatte das Event mitorganisiert.

22 Mannschaften machten mit

22 Mannschaften waren am Mittwoch in der Füchtorfer Sporthalle gegeneinander angetreten. Sie waren in Vierer-Teams aufgeteilt und hatten sich im Vorfeld witzige Namen ausgedacht. So gab es unter anderem „Die Volleybärenbande“, „Die Ballpiraten“, „Girlpower“, „Rockerboys“ und „Die Radiergummirasierer“. Bevor es zum Pitschen, Baggern und damit um Punkte ging, wärmten die Kinder sich erst einmal auf.

Dann wurde es turbulent am aufgespannten Netz. Es gab spannende Kämpfe und tolle Duelle. Fünf Spiele bildeten die Vorrunden. Schließlich kamen die zwei besten Spielgruppen ins Halbfinale.

Sassenbergs Nikloausschüler Calvin übt das Baggern und Pitschen. Foto: Marion Bulla

„Es ist ganz toll, wie wir hier unterstützt werden. Der VfL Sassenberg stellt fünf Helfer als Betreuer und vom Volleyballkreis haben wir Material bekommen“, zeigte Sabrina Spielberg sich dankbar. Die Fachfrau erklärte, der Volleyballsport sei gar nicht so einfach und ziemlich anspruchsvoll. Es seien ja keine Alltagsbewegungen, man dürfe den Ball nicht fangen und müsse den Ballverlauf erkennen. Das klappte perfekt.

Volleyballturnier in Füchtorf: Diese Gruppe um Marvin ( v.l.) Luc, Felix und Jarno hatte sich den kreativen Namen „The Golden Players“ ausgesucht. Foto: Marion Bulla

Die Grundschüler und Grundschülerinnen der Gastgeberschule Füchtorf haben super mitgespielt, auch, wenn sie am Ende auf den hinteren Plätzen landeten. Am Ende siegte das Telgter Volleyballteam „Volleyboys“. Alle bekamen eine große Tüte Haribo. „Das ist immer sehr beliebt und tröstet schnell über Platzierungen hinweg“, wusste Sabrina Spielberg aus Erfahrung zu berichten.