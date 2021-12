Spende für neue Turnmatten

Jetzt können die Kids in der Kita „Zauberland“ noch unbeschwerter turnen – eine Spende der Volksbank an den Förderverein der Einrichtung macht es möglich. Gerne wünscht sich der Förderverein auch neue Mitglieder, die sich für ihre Kinder und die Kita engagieren.

Ein dickes Dankeschön richtet sich an die Volksbank Sassenberg und den Förderverein der städtischen Kitas: Durch die großzügige finanzielle Unterstützung der Volksbank an den Förderverein für die Kita „Zauberland“, konnten gleich drei neue Turnmatten gekauft werden, die ab sofort bei Bewegungsangeboten eingesetzt werden. Die Freude ist sowohl bei den Jungen und Mädchen als auch beim Kita-Team entsprechend groß.

Durch den Einsatz der neuen Matten werden Turnangebote zukünftig noch mehr abgefedert und bringen noch mehr Spaß. Der Förderverein setzt sich unermüdlich als „Wunscherfüller“ für die Kinder ein, so richtet sich der Dank auch an den Förderverein für so viel Engagement und Initiative. Der Förderverein wünscht sich zur Unterstützung seiner Ziele neue Mitglieder. Im Oktober wurde zur Mitgliederversammlung eingeladen, auf der eine Aktion besprochen wurde, die Ende November im Edeka-Markt Kemper noch in Präsenz durchgeführt werden durfte.