Spielmannszug hat „a Mordsgaudi“

„A Mordsgaudi“ hatte der Spielmannszug Sassenberg bei einem vereinsinternen Oktoberfest. Der Tag startete mit einer Planwagentour. Die Musiker ließen sich durch die Dackmarer Bauerschaft fahren.

Während einiger Zwischenstopps wurde sich in Spielen gegeneinander gemessen. Unter anderem ging es für die Vereinsmitglieder hoch in die Luft. Die Teilnehmer lieferten sich ein Wettrennen, bei dem die Teammitglieder möglichst schnell über eine gewisse Strecke mit Hilfe von Gurten getragen wurden. Aber auch kniffelige Aufgaben bereiteten eine Menge Spaß, zum Beispiel das Manövrieren von Keksen von der Stirn in Richtung Mund, das natürlich ohne Hände.

„Alle genossen es sichtlich, wieder einen gemeinsamen Ausflug zu erleben“, berichtet der Spielmannszug Sassenberg in einer Pressemitteilung. Der Verein ließ den Abend mit typisch bayerischem Essen und einem Kaltgetränk gemütlich ausklingen.