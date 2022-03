Spielmannszug plant Auftritte und Ausflüge

Bei der Generalversammlung des Spielmannszugs Sassenberg stand turnusgemäß die Wahl zu den Vorstandsämtern an. Kerstin Hennemann löste die bisherige Kassiererin Judith Fartmann ab. Diese übernahm die Stellvertretung, um den Vorstand auch weiterhin zu unterstützen. Die stellvertretende Schriftführerin Jasmin Lakenbrink, die Jugendwartin Leonie Ostlinning und die stellvertretende Jugendwartin Maike Schöne wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Schriftführerin Lisa Tarner zeigte in ihrem Rückblick, dass das Jahr 2021 trotz der fehlenden Spielsaison für den Verein sehr ereignisreich war. Die Musiker freuen sich auf die anstehenden Vereinsauftritte und einige Ausflüge im Jahr 2022 – die Hoffnung ist groß, dass wieder Normalität in das Vereinsleben zurückkehrt. Auch der Nachwuchs soll dabei nicht zu kurz kommen, denn einige spannende Ausflüge werden auch für die jüngeren Musiker geplant. Dies war in den vergangenen zwei Jahren nur beschränkt möglich.

Interessierte sind willkommen

Vor allem die Jugendarbeit spielt für den Spielmannszug aber eine wichtige Rolle: Junge Menschen oder auch erwachsene Quereinsteiger haben die Möglichkeit durch erfahrene, ehrenamtliche Spielleute aus den eigenen Reihen des Vereins ein Instrument zu erlernen. Neben der Musik sind auch das gesellige Beisammensein, zum Beispiel bei Tagesaktionen oder Wochenendausflügen, und ein starkes Gemeinschaftsgefühl für den Verein wichtig.

Interessierte sind willkommen und dürfen freitagabends ab 19 Uhr die Probe besuchen. Coronabedingt probt der Verein aktuell im Hinterhof der Königschänke. Nach Ostern finden die Proben wieder im Probenraum über dem Kindergarten Pusteblume (Karl-Wagenfeld-Straße 7/ Aulkeweg) statt.