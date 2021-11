Sprache des Hasses nicht verstummt

Mit großen Formationen konnte am Sonntagmorgen der Volkstrauertag begangen werden. Besonders persönlich wurde der Volkstrauertag in Füchtorf, wo Pfarrer Norbert Ketteler vom Schicksal seines im Dezember 1944 gefallenen Halbbruders Josef erzählte. Dieser starb im Alter von nur 18 Jahren an den Folgen einer Verwundung und wurde nahe Erkelenz bestattet. Er sei persönlich in den Raum Erkelenz/Aachen gereist, habe die schöne Natur bewundert und manche Kirche aufgesucht, berichtete Ketteler. Ihn beschäftige Josefs Schicksal, der bereits mit 16 Jahren eingezogen wurde, mehr denn je. „Was ist aus seinem jungen Leben gemacht geworden? Zum Kämpfen, zum Schießen und dann Erschossen-Werden abkommandiert. Kein Einzelschicksal, Tausenden junger Männer erging es damals so.“ Er selbst sei fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, fuhr Ketteler fort. „Wie dankbar muss ich doch sein, dass ich mein Leben von jetzt 71 Jahren in Frieden leben durfte, dazu in Wohlstand und Freiheit.“

In Sassenberg sprach Pfarrer Andreas Rösner am Ehrenmal vor Vertretern aus Gesellschaft und Politik. „Die Bedeutung dieses Tages würde verloren gehen, wenn wir ihn nicht auch in der Öffentlichkeit wachhalten. Der Tag heute, diese Stunde jetzt sind kein leeres Ritual, sondern möchten fester Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens sein. Ein Bekenntnis zur Vergangenheit, die die dunklen Seiten der Geschichte nicht ausklammert.“ Rösner erinnerte neben den Gefallenen der Weltkriege an die Opfer des Holocausts, Verbrechen an Kriegsgefangenen, Menschen im Widerstand und Minderheiten. Im Verlauf schlug Rösner eine Brücke in die Gegenwart. „Mit großer Sorge nehmen wir wahr, das die Sprache der Verachtung und des Hasses gegenüber dem Anderen keineswegs verstummt ist.“ Das Gedenken an Krieg und dessen Opfer sei stets mit dem Kampf für die Demokratie verbunden. „Die Vergangenheit hat uns gelehrt, wie schnell es manchmal geht, die Demokratie in Frage zu stellen und am Ende ganz abzuschaffen. Eintritt für Demokratie heißt auch, dass wir uns die Freiheit bewahren wollen.“

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass wieder alle Abordnungen an diesem Gedenken teilnehmen“, beendete Bürgermeister Josef Uphoff den Gedenkakt vor dem Rathaus. Zugleich appellierte er an den Zusammenhalt der Bevölkerung für mehr Solidarität, das Einhalten der Hygieneregeln und hoffte auf ein Aufholen der Impfrückstände, um schnell zur Vor-Corona-Normalität zurückkehren zu können.