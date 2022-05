Stabwechsel in der Damengarde

In der Gröblinger Schützenhalle richtete die Damengarde Gröblingen ihre

diesjährige Generalversammlung aus. Eingangs gedachten die Damen in einer Schweigeminute der im vergangenen Jahr verstorbenen, langjährigen Damengardistin Janika Schulze-Heuling.

Für einschneidende Veränderungen sorgten die Neuwahlen: Kristin Growe, die erste Kommandeurin der Damengarde, eine der Gründungsmitglieder im Jahre 2010, möchte ihren Posten aus privaten Gründen nicht mehr weiterführen.

Mit Bravour aufgebaut

„Sie hat die Damengarde von der ersten Sekunde an stets mit Bravour aufgebaut und geleitet. Ohne sie wäre die Damengarde vermutlich nicht an dem Punkt, wo sie heute ist“, formuliert es die Damengarde in einer Pressenotiz. In ihre Fußstapfen tritt Johanna Krieft, die zuvor den Posten der zweiten Kommandeurin bekleidet hat. Damit auch dieser Posten weiterhin besetzt ist, wurde Julia Micke in die Position der zweite Kommandeurin gewählt. Alle anderen Posten bleiben unverändert besetzt mit der Kassiererin Vanessa Kracht, Schriftführerin Franziska Weiß und der Schießwartin Theresa Micke.

Im Anschluss an die Generalversammlung lud der Vorstand noch zu einem geselligen Quiz ein.

Die Damengarde Gröblingen-Velsen ist immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Ein Eintritt ist das ganze Jahr über möglich.