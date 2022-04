Stadt kontrolliert Jugendliche am 1. Mai

Wie in den vergangenen Jahren möchte die Stadt Sassenberg dem Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen am 1. Mai entgegenwirken.

Damit Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen geschützt sind, überwachen Mitarbeitende der Ordnungsbehörde und der Stadtjugendpflege am ersten Maifeiertag die Einhaltung des Jugendschutzes.

Das teilt die Stadt in einer Pressenotiz mit. Darin erinnert die Stadt an nachfolgende Regeln: „Bier, Wein und Sekt dürfen von Jugendlichen unter 16 Jahren nicht konsumiert werden, und der Verzehr hochprozentigen Alkohols wie Spirituosen oder spirituosenhaltigen Mixgetränken ist ausschließlich Erwachsenen erlaubt. Wer trotzdem mit Alkohol erwischt wird, muss die Flaschen ausleeren und wird bei Trunkenheit von der Polizei zur Jugendschutzstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien gebracht.“ Dort werden die Jugendlichen betreut, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden können.

Deutliche Bitte auch an die Eltern

Trotz aller Kontrollen gehe auch die deutliche Bitte an die Eltern, ihre Kinder eindringlich zu ermahnen und insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass sich Kinder und Jugendliche nicht schon zu Hause mit alkoholischen Getränken versorgen können. So steht einem fröhlichen und gesunden 1. Mai nichts entgegen. Fazit: Auch ohne Alkohol kann der 1. Mai in diesem Jahr ausgelassen gefeiert werden.