Stadt schließt Fahrradstation

Bio-Bikes zu verleihen, lohnt für die Tourismusabteilung der Stadt nicht mehr. Darum wurde die externe Fahrradstation geschlossen. E-Bikes gibt es im Rathaus. Über die freiwerdenden Bio-Bikes freut sich Sozialamtsleiter Helmut Helfers, der sie an Geflüchtete weitergeben kann. Burkhard Schröder, die ehrenamtliche Allzweckwaffe in puncto Flüchtlingsleezen freut sich ebenfalls, aber aus anderem Grund.

Der Markt für Elektrofahrräder boomt. Für das Jahr 2021 registrierte die Statistik in gut 15 Prozent aller Haushalte in Nordrhein-Westfahlen mindestens ein Pedelec. Im Jahr 2015, als das Wirtschaftsgut wegen seiner gestiegenen Bedeutung in die Statistik aufgenommen wurde, waren es gerade einmal 5,8 Prozent. Der Trend hin zum E-Bike geht auch an der Stadt Sassenberg nicht vorbei. Die verleiht Fahrräder an Touristen, um Sassenbergs Attraktivität als Urlaubsort zu steigern.