Städtischer Haushalt freigegeben

Landrat Dr. Olaf Gericke überreichte Bürgermeister Josef Uphoff die Freigabe für den städtischen Haushalt 2022. „Es bestehen keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die Festsetzung der Haushaltssatzung 2022 und des Haushaltsplanes“, erklärte der Landrat. Damit kann die Stadt ihren Haushalt, den der Stadtrat Anfang März beschlossen hatte, vollständig bewirtschaften. Die vorläufige Haushaltsführung, in der nur absolut notwendige Ausgaben gestattet waren, endet gleichzeitig. Zur Beurteilung der Haushaltssituation lagen dem Kreis Warendorf die Jahresabschlüsse bis 2020 vor.

Bis auf das Jahr 2019 konnte die Stadt seit 2017 positive Jahresergebnisse erzielen und damit Eigenkapital aufbauen. Der Etat 2022 weist Aufwendungen von rund 35,2 Millionen Euro und Erträge von rund 30,4 Millionen Euro aus. Unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von rund 4,8 Millionen Euro. In der Haushaltssatzung wurde in entsprechender Höhe eine Verringerung der Ausgleichsrücklage festgesetzt. Auch für die Haushaltsjahre bis 2025 erwartet die Stadt negative Jahresergebnisse, allerdings in geringerer Höhe. Nach aktuellem Planungsstand wird die Deckung aber aus der Ausgleichsrücklage möglich sein, so dass eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich nicht nötig werden wird.