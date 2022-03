Starker Auftritt für den Frieden

Rund 250 Menschen und damit weit mehr, als sich die Organisatorinnen erhofft hatten, traten am Montagabend auf dem Sassenberger Mühlenplatz mit brennenden Kerzen in den Händen für Frieden in der Ukraine ein. Martina Gausepohl, Monika Scheffer, Inge Ostlinning und Mechthild Dunker hatten mit der recht spontanen Aktion „Wir stehen auf für den Frieden“ offenbar einen Nerv getroffen.

Eine klare Kinderstimme liest auf dem in tiefes Dämmerlicht getauchten Mühlenplatz ganz ruhig den Artikel drei des Grundgesetzes vor: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, (...) seiner Heimat und Herkunft, (...) seiner politischen oder religiösen Anschauungen (...) benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Dann setzt Udo Lindenbergs raue Stimme ein: „Ich steh vor euch mit meinen alten Träumen...“ - ein Gänsehautmoment für viele der rund 250 Menschen auf dem Platz, die am Montagabend dem Aufruf gefolgt waren: „Wir stehen auf für den Frieden“.

Spontane Initiative

Die Idee war den Initiatorinnen Martina Gausepohl, Monika Scheffer, Inge Ostlinning und Mechthild Dunker vor einer Woche ganz spontan gekommen. Seit fast einem Vierteljahrhundert treffen sie sich in einem der vielen Familienkreise der katholischen Gemeinde. „Am Sonntag haben wir dann darüber gesprochen, was können wir tun? Schließlich gibt es in Deutschland so viele Aktionen, da müssten wir in Sassenberg doch auch etwas machen“, erzählt Martina Gausepohl.

Rund 250 Menschen versammelten sich zum Friedensgebet. Foto: Ulrike von Brevern

Die Idee eines Friedensgebetes war schnell geboren. Zum ersten Mal in ihrem Leben meldete Mechthild Dunker eine Kundgebung bei der Polizei an. „Das war schon ein komisches Gefühl“, erinnert sie sich. Doch alles sollte seine Ordnung haben. Mit 30 bis 50 Personen hatten die Initiatorinnen im besten Fall gerechnet. Als immer mehr und immer mehr Menschen auf den Mühlenplatz strömen, sind sie vom Erfolg ihrer Aktion selbst überrascht.

„ »Wir fühlen uns hilflos. Darum sind wir hier.« “ Mechthild Dunker

„Die täglichen Nachrichten und Bilder machen uns fassungslos. Wir haben Angst vor dem, was noch kommt. Wir fühlen uns hilflos. Darum sind wir hier“, formuliert Mechthild Dunker das Anliegen schlicht, ehe alle gemeinsam die mitgebrachten Kerzen entzünden. Lukas Gausepohl spielt auf der Trompete Klänge eines modernen Kirchenlieds, nach und nach fallen Gesangsstimmen ein: „Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde. . .“ Selbst die Kinder hören auf zu zappeln.

Die Teilnehmenden entzündeten gemeinsam ihre mitgebrachten Kerzen. Foto: Ulrike von Brevern

Eine Geschichte und ganz klassisch einige Fürbitten haben die Frauen noch mitgebracht: „Schenke den Mächtigen dieser Welt Einsicht und Weitsicht, dass Kriege das falsche Mittel sind.“ „Lass uns dort, wo wir leben und arbeiten, so leben, dass Frieden gedeiht.“

„ »Es ist ein wunderbares Bild mit all den Kerzen!« “ Mechthild Dunker

„Wir sind völlig überwältigt“, geben die Initiatorinnen den Menschen noch mit auf den Weg nach Haus. „Es ist ein wunderbares Bild mit all den Kerzen. Und wir freuen uns, besonders, dass auch so viele Kinder gekommen sind.“

Mit dem Glockenschlag zur Viertelstunde vom Kirchturm der Pfarrkirche ist schon alles vorbei. Die Menschen sind ergriffen, wollen noch nicht gehen. War es zu kurz? „Nein“, sagt Mechthild Wiengard im Rund der Teilnehmer entschieden: „Es ist doch alles gesagt.“

Kleines Friedensangebot

Nicht ganz vielleicht. Am Rand der Menge hat sich eine Frau in eine Russlandfahne gehüllt. Zwischen ihrem Begleiter und anderen Anwesenden entspinnt sich ein heftiger Disput. Die Ukraine sei gar nicht so unschuldig, sagt er. Die Gesprächspartner halten heftig gegen. Doch am Ende kommt es an dieser Stelle zu einem kleinen Friedensangebot: Jetzt würden auch in Deutschland Menschen wegen russischer Wurzeln malträtiert, behauptet der Mann. Das – so zeigen sich die Anwesenden einig - sei nicht der richtige Weg.