Starker Einsatz für die Heimat

Zwei Worte beherrschten die Verleihung des Heimatpreises im allerkleinsten Kreis im Sassenberger Rathaus: Corona und Ehrenamt – wobei die Reihenfolge hier dem Alphabet geschuldet ist. Gewürdigt wurde das ehrenamtliche Engagement aller Vereine, unterstrich Bürgermeister Josef Uphoff und fügte hinzu: „Wir durften allerdings nur drei Preise vergeben. Also gilt mein Appell allen, die sich noch nicht beworben haben oder dieses Mal nicht zu Zuge gekommen sind: ,Bewerben Sie sich 2022.‘“

Bereits zum zweiten Mal nahm Sasssenberg an dem mit 5000 Euro vom Land NRW dotierten Heimatpreis teil. Damit werden Verdienste um die Heimat, Pflege und Förderung von Bräuchen, Erhalt von Kultur und Traditionen sowie Engagement zur Stärkung des gemeinschaftlichen Zusammenhalts ausgezeichnet.

Über den mit 3000 Euro dotierten ersten Preis freut sich der Musikverein Füchtorf. Die Jury, die aus Mitgliedern der Ratsfraktionen besteht, entschied sich für diesen Verein, der 2021 seinen 125. Geburtstag feierte und damit über viele Jahrzehnte die Kultur vor Ort unterstützt und generationenübergreifend Verbindungen und Freude schaffe. Mit einem Augenzwinkern merkte Uphoff an, dass die Musiker zwar im Jubiläumsjahr schon mit Preisen und Auszeichnungen „überhäuft“ worden seien, aber Qualität und langfristiges Engagement sich nun einmal durchsetze. Jan Böckenholt und Sandra Niemerg versicherten auch künftig Kultur und Brauchtum vor Ort zu unterstützen. Das Preisgeld fließe in Anschaffungen für den demnächst geplanten Umzug. „Dann können wir uns in der neuen Heimat gleich heimischer fühlen“, unterstrich Böckenholt.

Die Laienspielschar Sassenberg, die coronabedingt schwere Zeiten hinter sich hat und auch die aktuelle Spielzeit nicht auftreten konnte, freut sich daher umso mehr über den zweiten Platz. Ihre 1500 Euro fließen in die neue Bühne. „Wir halten den Kontakt untereinander so gut es geht aufrecht und hoffen im 101. Jahr unseres Bestehens endlich wieder auftreten zu können“, unterstrich Ludger Voss, der die Auszeichnung mit Sandra Hartmann entgegennahm.

„Jede Arbeit ist wichtig – auch die der 14 Bewerber, die in diesem Jahr keinen Preis bekommen haben“, betonte Uphoff in der Laudatio. Daher sei es überhaupt keine Wertung, dass Platz drei auf die Mutter-Kind-Hilfe falle. „Sie sorgen dafür, dass sich Familien in Sassenberg und Füchtorf heimisch fühlen können und bieten die unterschiedlichsten Hilfsangebote und auch direkte Anlaufstellen an.“ Stellvertretend für das gut funktionierende Netzwerk nahmen Roswitha Reimannn und Barbara Suthoff den pinkfarbenen Pokal und die Blumen entgegen. In welches Projekt oder in welche Familien die 500 Euro Preisgeld fließen stand am Dienstagabend noch nicht fest – Bedarf bestehe jedenfalls reichlich bei dem vielfältigen Aufgabenspektrum der Mutter-Kind-Hilfe, die sich auch stark um die Integration von geflüchteten Menschen kümmere. Eine echte Feierstunde fiel pandemiebedingt aus und auch das Foto auf der Treppe im Rathaus musste mangels ausreichendem Abstand mit Maske gemacht werden. Umso höher, so Uphoff sei der Einsatz und das Durchhaltevermögen aller Ehrenamtlichen in Corona-Zeiten zu würdigen.