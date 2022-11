Starkes Teilnehmerfeld und schneller Gästefuchsmajor

Echte Füchse wurden nicht gejagt am Wochenende in Füchtorf, dennoch gab es am Ende zwei Fuchsmajorinnen. Auch die Jagdhornbläser beteiligten sich an diesem gelungenen Tag rund um die Jagd.

Als rundum gelungene Veranstaltung mit starker Beteiligung erwies sich am Samstag die Fuchsjagd des Zucht-, Reit- und Fahrvereins (ZRFV) St. Hubertus Füchtorf. Mehr als 40 Reiter, drei Kutschen und mehrere Planwagen fanden sich zusammen mit zahlreichen Zuschauern gegen 10 Uhr auf der Reitanlage des Vereins ein, um sich auf die rund 20 Kilometer lange Strecke zu begeben.

Nach einer Mittagspause an der Pension Buschkotten in Sassenberg trafen sich die Reiter, die in einem springenden und einem nichtspringenden Feld gestartet waren, gegen 15 Uhr wieder auf der Vereinsanlage, um auf dem in diesem Jahr neu angelegten Springplatz das traditionelle Fuchsschwanzgreifen auszureiten. Hierbei markierte ein Reiter mit einem an der Schulter befestigten Fuchsschwanz den zu jagenden Fuchs. Die Anwärter auf den Titel des neuen Fuchsmajors mussten dabei versuchen, im Galopp den Fuchsschwanz zu erbeuten.

Stefanie Oertker, erste Vorsitzende des ZRFV Füchtorf (r.) gratuliert den beiden neuen Fuchsmajorinnen Nele Linnig (Mitte) und Leni Lippmann (l. Gästefuchsmajor). Foto: Thomas Hartwig

Eine ganz schnelle Entscheidung gab es beim Ausreiten des Gästefuchsmajors für Teilnehmer, die nicht Mitglieder des Füchtorfer Vereins sind. Schon nach zwei Runden konnte sich Leni Lippmann vom Ennepetaler Reitverein, der eine langjährige Freundschaft mit den Füchtorfer Reitern pflegt, den Fuchsschwanz greifen. Deutlich länger dauerte das Fuchsschwanzgreifen für die hiesigen Reiter. Nach etlichen Runden erwies sich hier Nele Linning vom gastgebenden Verein als die geschickteste Jägerin.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von der Jagdhornbläsergruppe Füchtorf, die auch bei der anschließenden Hubertusmesse in der Pfarrkirche ihr Können bewies. Den Abschluss des Tages bildete das gemütliche Beisammensein im Casino der Vereinsanlage mit der Ehrung der neuen Fuchsmajore.