Start mit bunten Tüten versüßt

Empfang für 151 Jungen und Mädchen an drei Grundschulen

Sassenberg/Füchtorf

Es herrschten große Aufregung für die 151 i-Dötzchen, die am Donnerstag in Sassenberg und Füchtorf eingeschult wurden. Auch die Lehrer und Mitschüler hatten sich so einiges einfallen lassen, um die Neuen entsprechend aufzunehmen.

Von Michèle Waßmann