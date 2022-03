Startbereit für den Seebetrieb

Die Sommersaison kann kommen – jedenfalls was den Boots- und Wassersportbetrieb auf dem Feldmarksee angeht. Lag bis zum Wochenende nur ein einsamer Segler an den Holzstegen vor dem Bootshaus, der hier mutig im Wasser überwintert hatte, so sind die Liegeplätze jetzt wieder gut gefüllt. Allen voran die knallroten Tretboote warten darauf, von Erholungssuchenden über den See getrampelt zu werden.

Mitgliederzahl steigt

Rund 50 Mitglieder der VfL-Wassersportabteilung (Waspo) beteiligten sich am Wochenende am ersten Arbeitseinsatz des Jahres. Der erklärtermaßen familienfreundliche Segelverein hat gegen kostenfreie Nutzung für die Stadt den wassersportlichen Dienst am See übernommen. Da musste für die Saison noch einiges vorbereitet werden. Waspo-Präsident Ludger Spitthöver ist stolz, seinen Trupp so gut beisammen zu haben. „Obwohl wir kein Winterprogramm haben, sind zum Arbeitseinsatz wieder alle da“, freut er sich. Und auch Corona konnte dem Verein wenig anhaben. Im Gegenteil: 15 Neue traten der knapp 217 Mitglieder zählenden Abteilung bei.

Gänse machen weiter Ärger

Zu den ungeliebten, nach der Winterpause aber umso notwendigeren Arbeiten gehört das Reinigen der Stege: Der Gänsekot muss weggekratzt werden. Dabei nehme die Zahl der Gänse eher zu als ab, bedauert Spitthöver und schaut etwas verzweifelt. Für die Tretboote, die aus dem Winterlager auf dem ehemaligen Tennisplatz herübergeholt wurden, stehen ein Check-up und kleinere Reparaturen auf dem Pflichtenplan, der gut sichtbar für alle vor dem Vereinsheim aufgehängt ist. Ab Ostern wird der Bootsverleih wieder anlaufen, kündigt Spitthöver an, ehe er sich mit seinem künftigen Stellvertreter Ludger Krampe und Vereinsmitglied Michael Zurgeißel im Arbeitsboot auf Inspektionsfahrt begibt.

Reges Vereinsleben

Derweil reinigt die Jugendabteilung die vereinseigenen Boote, darunter zehn „Optimisten“ für die Kinder. Auch ein Schulungsboot, ein ausgesprochen sportlicher und weitere, auch von Jugendlichen nutzbare Segler gehören dem Verein. „Schließlich kann oder will sich nicht jeder ein eigenes Boot leisten“, hält Kassenwart Michael Lentz fest.

Vier Regatten richtet die Abteilung pro Jahr aus. Zudem legt sie viel Wert auf Ausbildung. Während der Opti-Kurs für Kinder im Sommer bereits ausgebucht ist, musste allerdings der Segelkurs für Erwachsene, der im März beginnen sollte, zunächst wegen geringer Anmeldezahl abgesagt werden. Das Segeltraining in Holland aber findet statt.

Silke Picker und Bernhard Lauhoff sind mit der Rasenpflege an Land beschäftigt. Unter der Wasseroberfläche muss demnächst ebenfalls gemäht werden. Dort wachsen die Fadenalgen besser als erhofft, ergibt die Inspektionsfahrt der Vereinsspitze.

Mitgliederversammlung wählt Ludger Krampe zum Vize

Die Waspo nutzte den Arbeitseinsatz zugleich für ihre Mitgliederversammlung. Dabei wurde Ludger Spitthöver im Amt bestätigt. Ludger Krampe wechselte vom Amt des Jugendwartes in das des zweiten Vorsitzenden. Seine Amtsvorgängerin Anja Reinhardt trat nicht mehr an. Neben Kassenwart Michael Lentz komplettieren Karin Krug und Borris Horn als Beisitzer sowie je ein Delegierter aus dem Jugend-, Sport-, und Festausschuss den Vorstand. Dem Ansegeln am kommenden Wochenende steht nichts mehr im Weg.