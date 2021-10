Stelen machen „Motte“ erlebbar

So wie die Gräfte gerade jetzt hinter der Besuchergruppe auf dem ehemaligen Gebrasa-Gelände stimmungsvoll in der Herbstsonne glitzert, genau so könnte sie sich auch Lothar von Süpplingenburg, dem Herzog von Sachsen, späteren König und Kaiser irgendwann im 12. Jahrhundert präsentiert haben. Auf ihn geht die „Motte“, auch „Erdhügelburg“ genannt, zurück, die zur Keimzelle Sassenbergs wurde und deren Umrisse die Gräfte im hinteren Bereich des Fabrikgeländes noch heute erahnen lässt. Eine private Initiative sorgt anlässlich des Stadtjubiläums jetzt dafür, diesen historischen Ausgangspunkt der Stadt bekannter und erlebbarer zu machen.

Schon seit rund drei Jahren planen Ortshistoriker Hans Christoph Fennenkötter, Dr. Ansgar Russell und Dr. Reinhold Schoppmann ihren Coup: „Gleich als die Stadt Sassenberg sagte, wir machen das Jubiläum, haben wir losgelegt“, schmunzelt Russell. Sie holten sich bei Karl-Alfred und Henning Dörholt als Vertreter der Eigentümerfamilie Unterstützung, denn die Keimzelle Sassenbergs liegt heute auf privatem Grund.

„‚Motte‘, das Wort kommt von ‚Mottke‘ oder ‚Muttke‘“, erläutert Ortshistoriker Hans Christoph Fennenkötter. Aus diesem Material bestand die kreisrunde Verteidigungsanlage, die Lothar in seinem Kampf um Münster 1121 an einem strategisch günstigen Ort in die damals noch annähernd menschenleere Landschaft setzten ließ. Seine Armee hob einen kreisrunden Graben mit einem Durchmesser von 60 Metern aus. Das Erdreich wurde in der Mitte zu einem Berg aufgetürmt. Drei bis fünf Meter mag der wohl hoch gewesen sein, schätzt Fennenkötter.

Die Bergflanken waren nur mit Rampen zu überwinden. Ein Palisadenzaun samt Wachturm und hölzerne Unterkünfte für das Militär kamen hinzu. Zeit nahmen sich die Baumeister dafür nicht: „In zehn Tagen war alles fertig“, sagt der Historiker und verweist Gedanken an feste Mauern und Zinnen, die der Begriff Burg heraufbeschwören mag, direkt ins Reich der Fantasie. „Man brauchte nur drei Dinge für eine solche Motte: Erde, Holz und sehr viele Leute.“

Und so räumt er auch gleich mit einem weiteren Missverständnis auf, dass sich auch bei Poahlbürgern hartnäckig hält: Das Wort Burg habe bei Sassenbergs Namen nie eine Rolle gespielt: „Der Name stammt von ‚Sachsen‘ und von ‚Berg‘. Eine ‚Burg‘ war nicht dabei.“

Innerhalb von rund zehn Tagen war die Motte wohl fertig. Doch sie hielt eine kleine Ewigkeit. Zur fürstbischöflichen Zeit stand das Amtshaus gut sichtbar auf dem Berg. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde es abgebrochen und wenige Jahrzehnte später verschwand dann auch der Berg in unbekannte Richtung. Nur ein Teil der Gräfte blieb als Zeuge.

Schoppmann hatte die zündende Idee, wie die Ausmaße der ehemaligen Burg hier erlebbar gemacht werden könnten. Seit Jahrzehnten lagerten die Fensterstürze des alten Fürstbischöflichen Schlosses noch auf dem Gebrasa-Gelände. Per Drohne exakt bemessen markieren sie jetzt im Halbkreis abgeordnet entlang der Gräfte einen Teil der Anlage. „Ein bisschen wie ein Sassenberger Stonehenge“, scherzt Schoppmann.

Etwa im Mittelpunkt steht eine noch etwas schmächtige Sommerlinde. Sie hat ihre eigene Geschichte: Die Gruppe knüpfte Kontakte nach Süpplingenburg, einem kleinen Ort zwischen Braunschweig und Helmstedt, der Heimat des Herzogs Lothar. Im benachbarten Königslutter steht die sogenannte Kaiser-Lothar-Linde: 23 Meter hoch und mit einem sagenhaften Stammumfang von 12,5 Metern soll der Baum rund 900 Jahre alt sein.

Langsam reifte die Idee: Sassenberg sollte seine eigene Lotharlinde erhalten. Ohne Kaiser, ohne Bindestrich – dafür eine Lotharlinde, die sich als Begriff in den Sassenberger Alltag einschleichen und so an die Historie erinnern könnte. Genau in der Mitte der ehemaligen Motte sollte sie stehen.

Die Lotharlinde und die neugestaltete Motte wird am 6. November (Samstag) im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum der Öffentlichkeit vorgestellt. Dann wird sich auch der Bürgermeister von Süpplingenburg, Dieter Eckner in das eigens für das Jubiläum angeschaffte „Goldene Buch“ der Stadt eintragen. Die Bürgermeister der Partnerstädte Löcknitz und Plöwen sind ebenso wie Ehrenbürgermeister August Budde eingeladen, der feierlichen Zeremonie beizuwohnen.