Strategie der Bücherei geht auf

Das Büchereiteam nahm seine Jubilarinnen in die Mitte: Simone Klünker (l.) ist 20 Jahre dabei, Martina Mersmann zehn Jahre.

„Was fürs Auge, was fürs Herz und was für die Insekten!“ Mit diesen Worten überreichte Sassenbergs Büchereileiterin Hiltraut Bergmann ihrem 20-köpfigen ehrenamtlichen Team als Dank für ein äußerst erfolgreiches Jahr gemeinsamer Arbeit ein Päckchen bunter Blumensamen „Ich hätte ja auch Blumensträuße schön gefunden, aber wie sollte ich das denn schaffen?“, ergänzte sie schmunzelnd, anlässlich des ersten traditionellen „Jahresanfangsessen“ des Teams seit der Corona-Zeit.

Geschafft habe das Team gemeinsam eine ganze Menge, machte sie bei der Präsentation der erfreulichen Jahresstatistik deutlich. Obwohl die Anzahl an Medien in den realen und virtuellen Regalen der katholischen Gemeindebücherei „Die Bücherei St. Johannes Ev.“ im vergangenen Jahr sogar leicht geschrumpft sei, stieg die Anzahl der Ausleihen um rund 2500. Damit ließ das Team nicht nur das katastrophale Vorjahresergebnis von gut 13 300 Ausleihen hinter sich, sondern übertrumpfte sogar die Nachfrage des letzten Vor-Corona-Jahrs 2019, als gut 15300 Medien entliehen wurden.

Ausleihzahlen auf breiter Front verbessert

„Unsere Strategie ist aufgegangen“, freute sich Bergmann daher auch zu Recht. „Die Stellschrauben, an denen wir gedreht haben, haben wir richtig gestellt.“ Das Team hatte 2022 die Bestände sehr gründlich durchgeforstet und „die Bücherei komplett umgekrempelt“, so Bergmann. Zum Opfer fiel der Aktion zum Beispiel fast der gesamte Bereich der Video-DVDs – eine Technik, die kaum noch nachgefragt wurde. Aber auch inhaltlich waren Mängel oder die Verschiebung von Nachfragen aufgefallen.

Die Ausleihzahlen verbesserten sich nicht in einem einzelnen Bereich, sondern auf breiter Front. Im Bereich der Erwachsenenliteratur etwa führten neue Autoren und ein höherer Anteil an Romanen zu einem Plus von rund 500 Romanausleihen. Der ausgeweitete Bilderbuchbereich zeige sich bei den Ausleihzahlen „großartig“, ebenso wie der runderneuerte Spielebereich und die Erweiterung der „Toni“-Ausleihen für Kinder. Insgesamt 180 der relativ teuren, elektronisch gespeicherten Kinderhörspiele können gegenwärtig ausgeliehen werden. Die Nachfrage sei um bis zu 300 Ausleihen gestiegen. Auch die „Onleihe“ im Internet habe ihren Teil zu den verbesserten Zahlen beigetragen.

Das alles sei eine Teamleistung, betonte Bergmann: „Ich liebe die WhatsApps mit der Frage: Haben wir das? Brauchen wir das? Und meist kaufe ich das dann auch gleich ein.“ Dabei gibt es wenig, so dass zwei Jubiläen anstanden: Martina Mersmann erhielt für 10-jährige Treue das traditionelle „Büchertablett“, ein praktisches Tablett mit Bücherregalaufdruck. 20 Jahre ist Simone Klünker dabei. Bergmann überreichte ihr als Dank den Bücherei-Jubiläums-Regenschirm: „Weil du uns nie im Regen stehen lässt!“ In Vertretung von Pfarrer Andreas Rösner schloss sich Gertrud Hunkenschröder vom Pfarreirat den Glückwünschen mit einem Blumenstrauß an: „20 Jahre Ehrenamt, das ist schon was!“