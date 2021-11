Südamerikanisches in Sassenberg

Um eines gleich vorweg zu nehmen: Tochter Anne ist Schuld. Denn ohne ihren Vorschlag, Süßkartoffeln im heimischen Garten anzupflanzen hätten ihre Eltern Reinhild und Thomas Vrochte nicht auf das ursprünglich aus den tropischen Gefilden Südamerikas stammende Windengewächs gesetzt. Die erste Ernte im Garten, berichtet die Landfrau im Gespräch mit unserer Zeitung, war okay aber im Vorjahr beim zweiten Versuch sei es einfach zu kalt und zu trocken für die Süßkartoffel gewesen. In diesem Jahr läuft es mit der Ernte besser. Für die ebenso kraftintensive wie zeitraubende Ernte ist Landwirt Thomas Vrochte zuständig. „Das ist echte Handarbeit. Oft schlingen sich die Knollen an sperrigen Ranken bis zu 30 Zentimeter tief in den Acker. Dort sind sie nur schwer zu erreichen.“ Und aufpassen, dass die empfindliche Schale nicht beschädigt wird, müsse man auch, denn sonst drohe bei der Lagerung Fäulnis. Aber die Anstrengung lohne sich, so der Fachmann.

Trendgemüse kommt im Hofladen gut an

Die Knollen mit dem orangefarbenem Fruchtfleisch finden im Hofladen und an den drei Automaten reißenden Absatz. Dort gibt es neben Kürbissen (Hokkaido, Butternut und Muskat) oder Kartoffeln (Cilena, Laura, Belana und Solara) auch Möhren, Kohl und einiges andere für den heimischen Herd und Kühlschrank.

Das Ehepaar Vrochte freut sich, dass die diesjährige Ernte gut ausgefallen ist, darum setzen sie auch 2022 auf das Trendgemüse. Das schmecke allerdings nicht nur den Kunden, sondern auch Rehen und Kaninchen. Nächstes Jahr sollen daher ein Zaun und Fließ das kostbare Gewächs schützen.

Reinhild Vrochte hat schon etliche Rezepte mit der Süßkartoffel ausprobiert. Sie kann für alle „normalen“ Kartoffel-Rezepturen verwendet werden. Der Favorit der Familie Vrochte ist jedoch eine Suppe, die sich je nach Vorliebe ebenso leicht wie vielfältig variieren lässt. Und auch ein Möhren-Süßkartoffel-Pürree steht auf dem Hof an der Vennstraße hoch im Kurs.