Ulrich Grimpe spielt klassische Orgelmusik

Zu einem festlichen Neujahrskonzert am 1. Januar 2023 um 17 Uhr lädt die Pfarrei St. Marien und Johannes in die Sassenberger Pfarrkirche ein. „Mit Trompeten und Zimbeln“ – ein weihnachtliches Neujahrskonzert in Sassenberg St. Johannes Evangelist - ist das Konzert überschrieben.

Zu Gast ist an der Eule-Orgel Diözesanmusikreferent Ulrich Grimpe aus Münster/Warendorf. Er hat ein Feuerwerk an Orgelmusik rund um das Weihnachts- und Neujahrsfest vorbereitet. Der Abend wird eröffnet mit einem schmetternden „Marche Triomphale“ des belgisch-romantischen Komponisten Jacques-Nicolas Lemmens.

Im Plenum der Orgel stellt Grimpe die verschiedenen kraftvollen Zungenstimmen und hellen Mixturen der Orgel vor.

Deutlich ruhiger geht es mit weihnachtlichen Liedvariationen über das Kirchenlied „Ich steh an deiner Krippen hier“ weiter. Barocke und klassische Orgelmusik erklingt mit Variationen von Händel, dem großen Präludium in Es-Dur von Johann Sebastian Bach sowie einer Bearbeitung eines Klavierkonzertes für die Orgel von Wolfgang Amadeus Mozart. Auch eine „Schlittenfahrt am Neujahrstag“ in der weihnachtlich geschmückten Pfarrkirche in Sassenberg ist geplant. Was sich musikalisch dahinter verbirgt, ist noch unbekannt.

Den Abschluss des Festkonzertes bildet eine „rauschende“ Orgeltoccata in f-Moll / F-Dur des französischen Romantikers Jules Grison. Bei zwei Weihnachtsliedern sind die Besucher zum Mitsingen eingeladen. Auch eine weihnachtliche Zugabe soll Ulrich Grimpe in Aussicht gestellt haben. Grimpe ist im Bischöflichen Generalvikariat in Münster als diözesaner Orgelsachverständiger und Referent für Kirchenmusik tätig und für die Aus- und Fortbildung der Kirchenmusikerinnen und -musiker der Diözese zuständig. Regelmäßig konzertiert er an Orgeln im Münsterland und leitete beim Katholikentag 2018 in Münster einen Riesenchor mit mehr als 4500 Chorsängerinnen und Chorsängern auf dem Domplatz.