Super Sommer, super Zahlen

Der warme Sommer 2022 spiegelt sich auch in den Zahlen der Strandbad-Besucher in Sassenberg wieder. Die Hemmschwellen für eine Anmeldung noch im vergangenen Jahr unter den Coronaauflagen hatten da ganz andere, weitaus niedrigere Zahlen beschert.

Nein, das ist kein Tippfehler und auch kein Zahlendreher: 2021 kamen mehr als 17 000 Besucher in das Strandbad. 2022 waren es stattliche 71 777 Männer, Frauen und Kinder. Klar, die Voraussetzungen lassen sich nicht vergleichen, aber erklären. Im Sommer mit den Corona-Auflagen musste sich jeder Besucher online anmelden und so war die „Hemmschwelle“ recht groß und die Zahlen entsprechend niedrig. Im Super-Sommer 2022 war nicht nur häufiger geöffnet, es zog überhaupt viele Sonnenhungrige zum Feldmarksee. Der mit Abstand am stärksten frequentierte Tag war Sonntag, der 14. August mit 5 456 Badegästen. Zum Vergleich: im Mai schwammen und sonnten sich exakt 2 095 Besucher am See und an den vier Öffnungstagen im September insgesamt 1 468. Die Statistik registrierte im Juni 14 955, im Juli 23 450 und im August 29 809 Besucher im Strandbad.

Anders fällt der Vergleich in den Jahren 2021 und 2022 im Freibad aus. In dieser Saison, die vom 18. Mai bis zum 4. September dauerte, besuchten insgesamt 27 960 Schwimmer das Freibad am Brook. 2021 waren es insgesamt 18 753 Badegäste, die sich von Kontaktnachverfolgung, begrenzten Einlasszahlen und etlichen Hygienemaßnahmen nicht abschrecken ließen.

Rekordtag im Freibad

Der Rekordtag im Freibad war mit 743 Besuchern der 18. Mai (ein Mittwoch). Im Mai 2022 kamen insgesamt 3 963 Gäste, im Juni 7 478, im Juli 6 659, im August 9 178 und an den nur vier Öffnungstagen im September stattliche 682 Personen ins Freibad.

Schwimmmeisterin Heike Höft haben die konstant hohen Besucherzahlen und vor allem die Tatsache, dass das Familienzelten nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnte, sehr gefreut. Die Teilnehmer seien begeistert gewesen und die meisten wollen in der kommenden Saison wieder mit von der Partie sein.

In den vergangenen Tagen gab es für das Freibadteam, zu dem auch Schwimmmeisterin Ute Ruetz, die beiden Fachangestellten für Bäderbetriebe Nele Jäger und Theresa Langehenke, sowie Gärtner Fahmy Deif gehören, allerhand zu tun. Das Wasser musste auf Winterstand abgelassen werden, das Mobiliar weggeräumt, die Mülleimer grundgereinigt und die Toiletten winterfest gemacht werden.

Einfache Erklärung für frühe Schließung

Dafür, dass das Freibad trotz der hohen Tagestemperaturen schon früh im September geschlossen wurde, gibt es laut Bürgermeister Josef Uphoff eine ganz einfache Erklärung: „Wir konnten den Frühschwimmern (ohne kräftiges Heizen in der Nacht) keine 23 Grad Wassertemperatur garantieren. Um nicht ‚unnötig‘ viel Energie zu verbrauchen, haben wir deshalb geschlossen.“ Uphoff hofft für die Saison 2023 auf eine ebenso sonnige wie unkomplizierte Schwimmsaison. Vor allem, weil die Freibadbesucher 2024 vor verschlossenen Umbautüren werden stehen bleiben müssen.

Wenn alle Zuwendungsbescheide vorliegen und die baufachliche Prüfung abgeschlossen sowie die Baumaßnahmen ausgeschrieben und vergeben sind, soll endlich umgebaut werden. Uphoff rechnet mit einem Umbaustart im kommenden Herbst. Dann müsse „nur“ eine Saison geschlossen werden, bevor das Freibad mit frisch renovierten Betriebsräumen und modernisierten Umkleiden 2025 wieder öffnen könne.