Supermann-Laune trotz ausgefallenem Zug

Altweiber-Umzug und Rathaussturm fallen einmal mehr aus. Damit die Jüngsten den Anschluss an die karnevalistische Tradition halten, verteilte das Prinzenpaar samt Gefolge geheimnisvolle Pakete an Schulen und Kitas. Und auch am Wochenende sind die närrischen Superhelden aktiv.

„Altweiber ohne Süßigkeiten – das geht doch nicht“, schmunzelt Christian Borgmann und zupft an seinem Supermann-Kostüm. Da aber der traditionelle Karnevalszug durch Sassenbergs Innenstadt samt Bonbonregen und Rathausübernahme für das Altweiberfest schon seit Langem abgesagt ist, brütete das KCK-Komitee über Alternativen. Herausgekommen sind kunterbunte Überraschungspakete, die die Narren am Donnerstagmorgen im Superhelden-Outfit in den Grundschulen und Kitas verteilte.

Handgemachte Überraschung

Einige Stunden hatten die Jecken auf die Vorbereitung der Überraschung verwandt, denn jede Klasse und jede Kita-Gruppe bekam ihr eigenes handgepacktes Unterhaltungspaket, eingewickelt in sorgfältig von den Komitee-Mitgliedern per Kartoffeldruck handverziertem „Kika-Papier“. Darin alles nötige Zubehör für eine gelungene Kinderkarnevalsfeier: Butterbrotdosen voll Süßigkeiten, Deko und eine eigens produzierte Party-CD mit einer von Prinz Lui I. und seiner Prinzessin Babsy eingesprochenen Rahmengeschichte.

Anders als in den Karnevalshochburgen habe sich der KCK bewusst dagegen entschieden, in letzter Minute einen Prinzenball oder eine Rathausübernahme aus dem Boden zu stampfen, als die Corona-Regeln es möglich machten, sagt KCK-Präsident Ulrich Krewerth. „Irgendetwas mit der Brechstange durchzusetzen, hätte nichts gebracht.“ Die traditionellen Formate brauchten ihre Vorbereitungszeit.

Superhelden sammeln für den Lebensmittelpunkt

Dennoch zeigt der KCK getreu dem diesjährigen Motto „Karneval ist unsere Welt, jeder ist ein Superheld“ auch am Wochenende Präsenz. Vor den K+K-Märkten in Sassenberg stehen die Superhelden in voller Montur und bitten mit der Aktion „Kauf eins mehr“ von 9 bis 12 Uhr um möglichst zahlreiche Lebensmittelspenden zugunsten des Lebensmittelpunktes. Damit will das Komitee Freude und Frohsinn weitergeben.

Humorvoll geht es auch im Internet zu. Dort sammeln sich auf der KCK-Homepage immer mehr närrische Videos. Am Samstag verteilt das Monarchenpaar Do-it-yourself-Karnevalspakete an alle, die sie bestellt haben.