Tagespflege Hesselblick: Vorfreude auf Rosenmontag

Bunte Hüte, geschwungene Schnurrbärte und große Brillen: Die Seniorinnen und Senioren in der Tagespflege Hesselblick probieren und mischen die Utensilien aus der Karnevalskiste munter durcheinander. Die Freude auf die Karnevalsfeiern am Rosenmontag und Veilchendienstag (20. und 21. Februar) ist in den Gesichtern deutlich abzulesen. „Schon seit langem laufen die Vorbereitungen für die jecken Tage“, heißt es in einer Pressenotiz der Tagespflege Hesselblick in Sassenberg.

Gemeinsam basteln die Gäste der Tagespflege mit den Mitarbeitenden Karnevalsmützen und Tischdeko, proben die klassischen Karnevalslieder und planen die Kulinarik von Berliner bis Kartoffelsalat. Bei allen Programmpunkten geht es neben dem Vergnügen auch immer darum, die körperliche und geistige Fitness der Tagespflege-Gäste zu fördern und zu fordern. „Wenn wir „Laurentia, liebe Laurentia mein…„ singen, gehen wir alle gemeinsam in großer Runde in die Knie“, beschreibt Martina Degen, Pflegedienstleitung der Tagespflege Hesselblick ihr Ziel, die Seniorinnen und Senioren körperlich zu mobilisieren.

Genauso wie bei diesen physischen Übungen bringe sich jeder Gast bei den kognitiven Anregungen nach seinen individuellen Fähigkeiten ein und profitiere vom „Gehirnjogging“: Das Rätselraten um Kostümvarianten fördert das assoziative Denken. Gedächtnistraining im Kontext traditioneller Karnevalsthemen trainiert die Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Und nicht zuletzt bei der Büttenrede, für die Gunhild Roling schon seit Monaten Ideen aus dem aktuellen Tagesgeschehen sammelt, werden die Gehirnzellen angeregt.