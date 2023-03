Taiwan: Ein Inselstaat voller Vielfalt

„Wir freuen uns, dass wir uns wieder mit einem neuen Land beschäftigen können. Herzlich willkommen und ,Ping an´“, begrüßte Gertrud Nimz auf Taiwanesisch die rund 30 Frauen, vornehmlich aus den Reihen der KFD sowie der evangelischen Gemeinde und der katholischen Gemeinde St. Marien, die sich in der evangelischen Kirche eingefunden hatten, um gemeinsam den Weltgebetstag zu feiern. Diesmal hatten Frauen aus Taiwan zum Weltgebetstag eingeladen, um über ihre Heimat zu informieren. Die Taiwanesischen Christinnen hatten im Vorfeld unter dem Motto „Glaube bewegt“ eine Vielzahl an Liedern, Texten und Gebeten für die Besucher und Besucherinnen vorbereitet. Für die musikalische Untermalung sorgten einmal mehr die Frauen von „Musica Piccola“.

Frauen aus Taiwan haben eingeladen

Taiwan ist zwar ein kleines Land, in ihm leben aber etwa 23 Millionen Menschen. Der Inselstaat hat eine beeindruckende Historie mit ebenso interessanter Bevölkerung, das stellte sich im Laufe des rund einstündigen ökumenischen Gottesdienstes heraus. Ulrike von Brevern, die selbst einige Zeit in Taiwan gelebt hatte, lieferte auf anschauliche Art und Weise einige höchst interessante Fakten zum Gastgeberland. „Taiwan ist in etwa so groß wie Baden-Württemberg“, erklärte sie und fügte an, die Landschaft habe viel zu bieten. So gebe es Berge, Strände und Wälder. Taipeh, die Hauptstadt von Taiwan, sei so groß wie Düsseldorf, doch wohnten in der Großstadt etwa 3,3 Millionen Menschen, in Düsseldorf seien es lediglich 600.000. Die geografische Lage sei schwierig, da Taiwan am sogenannten „Ring of Fire“ liege. Es gebe also aufgrund der Plattentektonik regelmäßig Erdbeben dort.

Viele typisch taiwanesische Accessoires wurden zum Weltgebetstag präsentiert. Foto: Marion Bulla

Wirtschaftlich gesehen geht es Taiwan gut, da es unter anderem weltweiter Exporteur von Hochleistungschips für Elektronik wie Handy und Co. ist. Auch ist Taiwan Exportweltmeister bei Orchideen. Taiwan betrachtet sich von China unabhängig, wird allerdings weltweit nicht als souveräner Staat anerkannt. Die Führung in Peking dagegen betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik China und beansprucht den Anschluss des Inselstaates. Doch die Einwohner Taiwans wollen ihre Eigenständigkeit und demokratischen Freiheitsrechte behalten. Die politische Situation ist schwierig.

„ Taiwan ist in etwa so groß wie Baden-Württemberg “ Ulrike von Brevern

Die Mitglieder vom Orga-Team lasen aus Dankesbriefen, die an taiwanesische Frauen gerichtet sind, deren Glauben bewegt und deren Zeugnisse eines lebendigen Glaubens die Frauen ermutigen. Darin ging es um mutige Taiwanesinnen, die Familienangehörige unterstützen, sich um Umweltschutz Gedanken machen, eine Ausbildung gegen den Willen des Vaters durchsetzen. Auch Frauen, die sexuell missbraucht wurden und dennoch mit Gottes Hilfe einen Weg gefunden haben, um damit fertig zu werden, wurde gedankt.

Die Frauengruppe „Musica Piccola“ sorgte am Weltgebetstag für den musikalischen Rahmen. Foto: Marion Bulla

Die Frauen im Gotteshaus lauschten gespannt den Worten und zeigten sich beeindruckt von dem Land. Besonders gut kamen auch die kleinen asiatischen Knabbereien und auch der selbst gemachte Bubble Tea an, die im Anschluss gereicht wurden.

Nach der Vorstellung des Landes erlebten die Besucherinnen einen weiteren erlebnisreichen Gottesdienst mit einer Meditation zum Weltgebetstagesbild. Eine anschauliche Lesung des bibeltextes sowie den besonderen Weltgebetstagesliedern. Das Vorbereitungsteam bestand aus Mechthild Dunker, Renate Preuß und Ruth Fusening von der KFD lasen einige der Texte. von der evangelischen Gemeinde Sabrina Peschke, Ulrike von Brevern, Elke Ulbrich, Anja Zumbrink und Gertrud Nimz.