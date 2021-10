Team übernimmt Rotkreuz-Leitung

20 Jahre lang stand Burkhard Ruhe dem DRK-Ortsverein als Rotkreuz-Leiter vor. Am Samstagabend zog er im Rahmen der Mitgliederversammlung Bilanz und sich zurück. Ruhe blickte unter anderem auf wechselnde Standorte des DRK zurück: Von der Wasserstraße 2011 zum Klingenhagen, über die provisorische Unterbringung 2017 in Peckeloh, bis hin zur offiziellen Einweihung des neuen DRK-Heims vor zwei Jahren in der Karl-Benz-Straße. Besonders freue ihn die personelle Konstanz. Stets habe man auf 20 bis 25 Helfer zählen können.

Ruhes Schritt kam nicht überraschend – er hatte den Personalwechsel mit Bedacht eingeleitet. „Wir sind auf einem guten Weg“, stellte er nun im Sportlerheim fest. Seine Aufgaben übernimmt Michael Rennemeier, der gemeinsam mit Rotkreuz-Leiterin Meike Schwerter sowie dem stellvertretenden Rotkreuz-Leiter Philipp Klein das junge Führungstrio komplettiert.

Weiterhin in ihren Ämtern bleiben der Vorsitzende Norbert Ruhe, sein Stellvertreter Martin Lüffe, Kassenwart Heinz Rößmann sowie Beisitzer Dr. Heinz-Josef Breuer. Neuer Rotkreuz-Arzt ist Thomas Schawe, auf Schriftführerin Meike Schwerter folgt Raphael Bröckers. Während Leni Schimweg und Louis Ruhe neu dabei sind, ehrte die Versammlung die Jubilare Martin Schwienheer (35 Jahre), Dr. Heinz Josef Breuer und Heinz Rößmann (beide über 20 Jahre) sowie Christian Peitz (fünf Jahre) für die jeweilige Mitgliedschaft.

„Die Sporthallen wurden zum Blutspendelokal. Da alle an einem Strang gezogen haben, hat es dann doch geklappt. Am Jahresende konnten wir 1456 Spender und sogar 63 Erstspender zählen“, machte der Vorsitzende Norbert Ruhe in seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2020 deutlich. Abschließend dankte er den Aktiven. „Herzlichen Dank für eure unentgeltliche und wahnsinnig gute Arbeit. Ihr seid ein tolles Team.“

Meike Schwerter lieferte das dazugehörige Zahlenwerk. 22 ehrenamtlich Aktive im Durchschnittsalter von etwa 30 Jahren leisteten in Summe 3200 Stunden unentgeltliche Arbeit. Auch in Corona-Zeiten habe man ein Fort- und Ausbildungsangebot aufrechterhalten können -- nur eben digital statt in Präsenz. Während zahlreiche Aktivitäten entfielen, begann das DRK an Heiligabend mit den Corona-Schnelltestungen der Mitarbeiter und Besucher des Altenzentrums. Ursprünglich sei diese Unterstützung bis Mitte Januar vorgesehen gewesen, am Ende sei daraus ein halbes Jahr geworden. Sechs Wochen lang übernahm der Ortsverein die kontaktlose Verteilung von Lebensmitteln, da der LMP geschlossen werden musste. „Die Pandemie hat von uns allen, auch unter Einsatz der eigenen Gesundheit, viel abverlangt.“

Bürgermeister Josef Uphoff sprach in seinem Grußwort von „gewaltigen Herausforderungen.“ „Ihr habt euch dieser Aufgabe gestellt“, dankte er den Aktiven für ihren Einsatz etwa im Bereich der Blutspende. Denn diese sei auch in Pandemiezeiten von großer Bedeutung, unterstrich Uphoff.