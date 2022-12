Technotrans startet Talentmanagement-Programm

Ziel der mit dem Preis „Attraktiver Arbeitgeber im Kreis Warendorf 2022“ ausgezeichneten Maßnahme sei die strategische Identifizierung und Entwicklung von Talenten im Technotrans-Konzern, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem legt der Thermomanagement-Spezialist einen stärkeren Fokus auf die Ausbildung von Nachwuchskräften. Am Hauptsitz in Sassenberg verdoppelt Technotrans ab 2023 die Anzahl der Ausbildungsplätze.

„Angesichts des wachsenden Fach- und Führungskräftemangels stellen wir uns kontinuierlich die Kernfrage: Wie können wir unsere Mitarbeitenden fördern und eine langfristige Bindung zum Unternehmen erreichen?“, sagt Timo Sterzl, Personalleiter Deutschland bei Technotrans. Eine Antwort darauf ist das strategische Talentmanagement, ein eigens von Technotrans entwickeltes gruppenweites Programm zur Förderung der Fach- und Führungskräfte. Die maßgeschneiderte Kombination unterschiedlicher Maßnahmen und Methoden verknüpft die Anforderungen des Konzerns mit einer individuellen Entwicklung der Mitarbeitenden entlang ihrer Stärken und Potenziale.

„Das Programm ist bedarfsorientiert und zielgruppengerecht aufgebaut – im ersten Jahr fokussieren wir uns zum Beispiel auf Nachwuchsführungskräfte“, sagt Karin Schwarzenberger, Referentin Personalentwicklung und Employer Branding bei Technotrans. Hierbei baut Technotrans frühzeitig die Potenzialträger auf und bereitet sie auf ihre zukünftige Rolle vor. Um die passenden Teilnehmenden zu identifizieren, setzt Technotrans auf ein mehrstufiges multimodales Auswahlverfahren mit wissenschaftlich validierten Testverfahren. Im Vorfeld wurden zudem neben Leistungsfaktoren insbesondere das individuelle Potenzial, die Motivation und Lernbereitschaft analysiert. Die Teilnehmenden des Talentmanagement-Programms arbeiten unter anderem im Verlauf der Maßnahme gemeinsam an einem vom Vorstand definierten Innovationsprojekt. Auch ein begleitendes Mentoring durch erfahrene Technotrans-Mitarbeitende ist fester Bestandteil des Programms.

Ausbildung nimmt höheren Stellenwert ein

Auf dem Gebiet der Arbeitskräftegewinnung setzt Technotrans zukünftig an allen Standorten verstärkt auf die Ausbildung von Nachwuchskräften. Konzernweit beschäftigt Technotrans 109 Auszubildende, in diesem Jahr starteten 42 junge Menschen ihre Karriere im Technologiekonzern. Ab dem kommenden Jahr sollen es deutlich mehr werden: Am Hauptsitz in Sassenberg verdoppelt Technotrans die Anzahl der Ausbildungsstellen. „Die Ausbildung ist ungemein wichtig, da die Anzahl der sich bewerbenden Personen jedes Jahr sinkt und der demografische Wandel diese Situation verschärfen wird“, sagt Anna-Lena Freese, HR-Business-Partnerin und Ausbildungsleiterin bei Technotrans.

In diesem Jahr starteten alleine am Hauptsitz in Sassenberg 17 neue Auszubildende. Insgesamt arbeiten derzeit 47 Auszubildende am Standort. Foto: Technotrans SE

Insbesondere die Besetzung wenig bekannter Berufe, beispielsweise Mechatroniker für Kältetechnik oder Technischer Systemplaner, sei herausfordernd. Das Unternehmen setzt hierbei auf einen Maßnahmen-Mix, um diese Arbeitsfelder bekannter zu machen. Dabei sei der persönliche Kontakt, etwa in Schulen oder auf Messen, unersetzbar. Für das kommende Jahr ist ein Großteil der angebotenen Stellen bereits besetzt. „Auszubildende erwartet bei Technotrans eine abwechslungsreiche Lehre, in der sie ihre eigenen Stärken kennenlernen und ausbauen. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hierarchien und einem kollegialen Umgang“, betont Freese. So stelle sich etwa der Vorstand zu Beginn der Ausbildung persönlich bei den Nachwuchskräften vor.

Für 2023 bietet Technotrans insgesamt 17 verschiedene Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre an.