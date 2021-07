Ticket für DeutscheJugendmeisterschaft

Celine Kurapkat darf an der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Heilbronn Ende Juli teilnehmen

Carlotta Johanböke mit Smilla vom Ohrbecker Esch, Irmi Reuschel mit Sky vom Ohrbecker Esch und Sandra Burlage mit Nova (Maze) von der Balck Pearl. Diese Teams bestanden jetzt die Begleithundeprüfung in Ostbevern.

Es ist wieder soweit. Viele Hundesportler im Landkreis freuen sich, endlich wieder mit ihrem vierbeinigen Freund auf Turnieren und Prüfungen zu starten. So auch Celine Kurapkat aus Warendorf.

Sie stellte, noch unter Coronabedingungen, ihren Schäferhundrüden „Ironhide von der Black Pearl“ den Richtern, bei einer Sichtung für jugendliche Hundeführer, in Dülmen vor. In einem vorgeschriebenen Zeitraum mussten die sportlichen Teams ihr Können in den Bereichen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst unter Beweis stellen.

Insgesamt stellten sich sieben jugendliche Mensch- Hund-Teams den kritischen Blicken und kompetenten Bewertungen der Richter. Aber nur fünf Jugendliche mit ihren Vierbeinern wurden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen ausgewählt, um an der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Heilbronn Ende Juli teilzunehmen.

Mit von der Partie ist Celine Kurapkat. Als die telefonische Benachrichtigung über die Qualifikation zur Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft einging, war die Freude in der hundesportlichen Familie Kurapkat groß.

Weitere Erfolge aus der Hundesportgruppe rund um Trainerin Stefanie Kurapkat sind die bestandenen Begleithundprüfungen von Carlotta Johanböke mit „Smilla vom Ohrbecker Esch“, Sandra Burlage mit „Nova (Maze) von der Black Pearl und Irmi Reuschel mit „Sky vom Ohrbecker Esch“.