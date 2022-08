Tier- und Detektivgeschichten beliebt

48 Füchtorfer Kinder haben erfolgreich am diesjährigen Leseclub teilgenommen. Für außergewöhnliche Leistungen gab es Preise.

Abschluss des Leseclubs in Füchtorf

Toni, Eileen und Jost (v.l.) freuen sich über die Urkunden und Präsente, die beim Abschluss des Leseclubs an alle fleißigen Leser und Leserinnen verteilt wurden.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung. Die Kinder haben sehr viel gelesen“, zeigte sich Marlies Borisch glücklich über die Resonanz zum diesjährigen Leseclub. Beim Abschluss am Dienstag lobte die Schulleiterin der Füchtorfer Grundschule alle 48 Kinder, die erfolgreich teilgenommen hatten.

Es gab einige Preise für außergewöhnliche Leistungen. Eine zweiköpfige Gruppe hatte zusammen gar 40 Bücher gelesen. „Das ist der Hammer“, staunte Mitorganisatorin Andrea Budde. Der Dauerbrenner war, wie in den Jahren zuvor auch, die Abenteuer der „Drei Fragezeichen“. Aber auch „Die Schule der magischen Tiere“ und „Die Olchies“ kamen bei den jungen Leseratten sehr gut an. „Ich habe „Top-Bob, der Hund und Retter gelesen“. Der war so mutig, ein Detektiv“, erzählte Eileen. Die Neunjährige hatte auch „Millie macht Theater“ gelesen. Hier geht es nicht um Tiere, sondern um Märchensalat im Schultheater. Die kleine Millie und ihre Freunde sollen für die Schule ein Theaterstück einüben. Und zwar ein Märchen. Sie werden sich nicht einig welches. Rotkäppchen, Dornröschen, Schneewittchen oder Froschkönig? Millie findet die rettende Lösung. „Das war cool“, freute Eileen sich.

Urkunden und Überraschungstüten

Auch Toni ist ein Fan der „Drei Fragezeichen“. Aber besonders interessieren den Neunjährigen Bücher über Tiere. „Ich mag sehr gerne Tiere, und wenn die dann auch noch sprechen können, ist das spannend für mich“, erzählte Toni. Darum habe ihn „Die Schule der magischen Tiere“ besonders fasziniert.

Jedes Kind bekam eine Urkunde und eine Überraschungstüte mit Eisgutscheinen, Süßigkeiten und Lesezeichen. Besonders freuten Andrea Budde und Ruth Buckebrede sich über die kreativ gestalteten Logbücher.

„Einige waren sehr aufwendig und mit ganz tollen selbst gemalten Bildern bestückt“, bemerkte Andrea Budde, die dann anfügte, dass ihr die Entscheidung für die Bewertung des besten Ergebnisses sehr schwer gefallen sei. „Da waren so viele tolle Bücher dabei.“ Für die Sieger gab es Buchgutscheine und mehr.

Beim Abschluss gab es neben den kleinen Präsenten ebenso selbst gebackenen Kuchen und Plätzchen. „Alles Spenden von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen“, strahlte Ruth Buckebrede. Nach der feierlichen Verleihung der Urkunden konnten die Kinder sich am Spielmobil so richtig austoben.