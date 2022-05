Tierisches Vergnügen für Groß und Klein

Wenn plötzlich ein Dinosaurier im Garten steht, dann ist das schon etwas Besonderes. Und das erste Vater-Kind-Wochenende des Familienzentrums Sassenberg in diesem Jahr war tatsächlich wieder etwas Besonderes, sind sich die Organisatoren einig.

Wenn plötzlich ein Dinosaurier im Garten steht, dann ist das schon etwas Besonderes. Und das erste Vater-Kind-Wochenende des Familienzentrums Sassenberg in diesem Jahr war tatsächlich wieder etwas Besonderes, sind sich die Organisatoren einig. 14 Papas mit 19 Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren machten sich jüngst auf den Weg in die evangelische Jugendbildungsstätte nach Nordwalde. Dort wurden sie von Sassenbergs Jugendpfleger Dirk „Acky“ Ackermann und seiner Mitarbeiterin Lilith Spitzer (Erzieherin in Ausbildung) schon erwartet.

Nachdem die Zimmerverteilung geregelt war, wurden zuerst Namensschilder gebastelt, damit diejenigen, die schon lesen konnten, die anderen Teilnehmer mit Namen ansprechen konnten. Ein schönes Bild auf der Brust erfüllte aber auch für die nicht lesenden Gäste ihren Zweck. Den Abend verbrachten alle auf dem nahe gelegenen Spielplatz der Grundschule. Hier konnten sich Kinder und Väter etwas näher kennenlernen.

Wie üblich stand das Wochenende unter einem Motto. Diesmal lautete es „Zoo & Co.“. Am Samstag verkleideten sich alle Kinder und Väter als ihr Lieblingstier. Dafür wurde gebastelt und nach Belieben geschminkt. Hier tauchte dann auch plötzlich ein rund drei Meter großer Dinosaurier im Garten der Jugendbildungsstätte auf. „Papa, da steht ein Dinosaurier im Garten“, rief ein Kind völlig ungläubig.

Für den Nachmittag hatten die Gastgeber Lilith und Acky dann eine erlebnispädagogische Wanderung für alle Tiere vorbereitet, bei der allerhand Aufgaben zu bewältigen waren. Die anschließende Konferenz der Tiere wurde auf Papas Schoß am Lagerfeuer abgehalten. Neben Steaks, Würstchen und Stockbrot, gab es noch Marshmallows mit Keksen. Nordwalde ist schließlich nur einmal im Jahr, so das Argument der Gastgeber.

Allerdings nur für die Gäste, denn für Spitzer und Ackermann geht es im Juni mit zwei weiteren Wochenenden weiter. „Die Nachfrage in diesem Jahr war enorm groß“, berichtet der Jugendpfleger. Deshalb habe die Stadt auch gerne ein drittes Wochenende angeboten. Insgesamt werden bis Ende Juni 43 Väter mit 55 Kindern in Nordwalde erwartet. Das jeweilige Motto wählen die Väter bei den Vortreffen selbst, und das wir natürlich vorher noch nicht verraten.