Tolle Ergebnisse für Füchtorfer Züchter

Die Mai-Ergebnisse der Taubenzüchter liegen nun vor und die Tiere der Schlaggemeinschaft „David+Angelika+Stefan Kleine Wächter“ liegen ganz vorn. Beste Voraussetzungen für den Saisonstart der Züchter der Reisevereinigung Versmold - bei der die Füchtorfer mitstarten.

Der erste Distanzflug des Jahres ging in das 200 Kilometer entfernte Fulda. Bei sonnigem Wetter und einem schwachem Nord Ost Wind kam von den 1033 gestarteten Tieren die schnellste Taube beim Züchter Alfons Ossege vom Verein „Ohne Furcht“ Glandorf an. „Sie hatte eine durchschnittliche Fluggeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde“, heißt es in einer Pressenotiz dazu. Ihr folgte direkt noch ein zweites Tier in den Heimatschlag. Die darauffolgenden Wertungen erlangten an 3. und 8. Position Hubert und Frank Möllenbeck, ebenfalls Züchter aus dem Verein Glandorf.

Auflass in Hammelburg

Weiter ging es am 8. Mai. mit dem Auflass in Hammelburg – über eine 260 Kilometer-Strecke. Bei schwacher Bewölkung und leichtem Nord West Wind konnten sich dieses Mal zwei Tiere der Schlaggemeinschaft David+Angelika+Stefan Kleine Wächter aus Füchtorf durchsetzen. Auch hier lag, wie bereits die Woche zuvor, die Fluggeschwindigkeit bei rund 80 km/h. Auf den weiteren Plätzen folgten Hubert und Frank Möllenbeck, Alois Buller, dreimal Alfons Ossege, Frank Hagedorn und Eckhard Korte (alle „Ohne Furcht“, Glandorf). Der zweite Flug der Saison steht bei den Taubenzüchtern bundesweit traditionsgemäß im Zeichen der Hilfe zur Aktion Mensch.

Der dritte Distanzflug startete im 280 Kilometer entfernten Schweinfurt. Dieses Mal gelang es den Tauben vom Team Kleine Wächter, Derby Füchtorf, die ersten vier Platzierungen unter der gesamten Konkurrenz der Reisevereinigung Versmold zu erspielen. Mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h waren sie ruckzuck wieder in ihrer Heimat. Die nächsten Wertungen gingen an Tauben der Züchter Alfons Ossege (Glandorf), Manfred Greßhake (Dissen), Frank Hagedorn (Glandorf) und dreimal an Uwe Vahlenkamp (Versmold).

Am 21. Mai konnten die Züchter der RV Versmold ihre Tauben auf eine Entfernung von 330 Kilometern zum vierten Distanzflug der Saison starten lassen. Das erste Tier des Tages war bereits um 12.17 Uhr wieder in seinem Heimatschlag in Remsede-Ostenfelde. Der stolze Züchter heißt Heinrich Scheiper. Schnell folgten Tiere der Züchter Uwe Vahlenkamp (Favorit Hesselteich), Andreas Pegel (Treu zur Heimat Ostenfelde) und direkt zwei Tiere des Teams Kleine Wächter (Derby Füchtorf).

Distanzflug von Lauf an der Pegnitz

Eine Woche später ging es für die Tauben nach Lauf an der Pegnitz – eine Distanz von 370 Kilometern. Die Fluggeschwindigkeit betrug bei mäßigem Gegenwind circa 75 km/h. Uwe Vahlenkamp freute sich über den Tagessieg. Die Familie Kleine Wächter konnte mit der dritten und siebten Taube des Tages hohe Punkte für die Gesamtwertung erzielen. Der Züchter Bernhard Glanemann, vom Verein Derby Füchtorf, hatte die neuntschnellste Taube des Distanzfluges. In der RV Meisterschaft ist der erste Platz zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin durch „David+Angelika+Stefan Kleine Wächter“ belegt. Auch die Weibchen Meisterschaft wird weiterhin von diesem Trio angeführt. Die Wertung der Vogelmeisterschaft führt Alfons Ossege (Ohne Furcht Glandorf) an. Dort folgt dann an zweiter Stelle das Team Kleine Wächter. Die Saison bleibt bis Ende Juli spannend.