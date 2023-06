Tomaten und Wildkräutersalate sind der Hit

Das neueste Projekt, das beim Gemüsehof Schwienheer gerade richtig gut bei den Konsumenten ankommt, ist die sogenannte „Krumme Kiste“. Für nur zehn Euro kann man sich eine Kiste mit frischen Waren zweiter Wahl abonnieren. Aktuell sind die gefüllt mit Gurken, Tomaten, Paprika, grünem Spargel, Brokkoli und natürlich mit dem beliebten Wildkräutersalat. „Derzeit packen wir 100 Kisten wöchentlich“ staunt Patrick Schwienheer selbst, wie rasant sich die Zahl der Abonnenten entwickelt hat. Die Kunden können die 30 mal 50 Zentimeter große Kiste entweder am Hof selbst, in einer Verteilerstelle in Füchtorf und Warendorf oder am Stand von Blumen Horstmann beim Sassenberger Wochenmarkt abholen. Die Waren würden nicht in die Handelsklasse passen, weil sie entweder unschön gewachsen seien oder eine kleine Stelle hätten, so Schwienheer weiter.

Die „krumme Kiste“ gibt es für zehn Euro im Abo. Foto: Marion Bulla

Heinz Hülsmann zeigt, dass es sowohl gelbe als auch rote Cherry-Tomaten bei Schwienheer gibt. Foto: Marion Bulla

Die Saison sei bisher für den Gemüsehof rein wettertechnisch nicht wirklich gut gelaufen. Es habe zwar viel geregnet, sodass sie nicht hätten bewässern müssen, aber das Licht habe einfach gefehlt. „Da sind wir zwei Wochen zurück und das können wir nicht mehr aufholen. Wir können den Pflanzen künstlich Wärme und Regen zuführen, aberdie Sonne können wir nicht beeinflussen. Licht geht bei biologischem Anbau nicht künstlich“, erklärt der dreifache Vater.

Personal- und Energiekosten sind enorm gestiegen

Auch die steigenden Kosten bereiten dem Biohof einige Kopfschmerzen. Nicht nur die Energiekosten hätten sich knapp verdoppelt. Auch die Kosten für Personal seien immens gestiegen. „Da kann man von gut einem Drittel mehr reden“, bemerkt Patrick Schwienheer und fügt an, man könne davon ausgehen, dass das Gemüse sich schon bald verteuern werde. Bei Schwienheer gibt es sie in verschiedensten Varianten: Als rote und gelbe Cherry-Tomate und ebenso seltene Sorten, die individueller und oft noch schmackhafter sind. Da wäre zum Beispiel die Tomate schwarz Ebeno, Ochsenherz Aurea, Baylee und die Romatomaten Conqueror oder Orange Organza.

Hedwig Schwienheer und Hardy Heidtke packen die „krumme Kiste“. Foto: Marion Bulla

Doch der Spaß an der Arbeit steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er brennt leidenschaftlich für das, was er tut. Besonders freut der 39-Jährige sich über den Wildkräutersalat, der sich besonderer Beliebtheit bei seiner Kundschaft erfreut. Darin enthalten sind junge Pflanzen von Ruccola, Babyspinat, Winterkresse, Asia, Feldsalat, Babyleave sowie essbaren Blüten„ Das ist der beste Wildkräutersalat, den es in ganz Deutschland zu bekommen gibt. Unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt er nicht ohne Stolz. Dennoch ist es am Ende die Tomate, die vom Volumen her für den größten Umsatz sorgt. Fast alles, was der Biohof-Betreiber an Gemüse anbaut, geht exklusiv an den Bio-Großhandel Weiling.

Die Umwelt liegt Patrick Schwienheer sehr am Herzen. Das ist ein Grund, warum er biologisch anbaut. Vor allem will er Wasserverschwendung vermeiden. Der Gemüsebauer plant eine Verbesserung der Bewässerung durch eine gesteuerte Anlage, die die rund einen Kilometer entfernte Freifläche vom Hof aus regulieren kann.

Der Betrieb von Patrick Schwienheer beschäftigt 40 Mitarbeiter, davon zehn Festangestellte. Er bewirtschaftet ein drei Hektar großes Gewächshaus für Fruchtgemüse, 3000 Quadratmeter Folientunnel und rund 20 Hektar Freiland.