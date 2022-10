Training wieder mit Maske

Auf Hochtouren läuft das Training der DLRG Ortsgruppe an, allerdings wird die Maskenpflicht wieder aufgenommen – auch für den Bustransfer.

DLRG übt in vollem Umfang

Nach den Herbstferien stehen für die Übungsabende der DLRG-Ortsgruppe Sassenberg alle Bäder wieder bereit. Das Training laufe auf Hochtouren, heißt es in einer Mittelung der Wasserretter. Trainiert wird in Warendorf, Versmold und Glandorf. Allerdings gelte ab sofort sowohl für die Hallenbäder als auch für den Bustransfer wieder Maskenpflicht.

Alle Trainingsabende montags, freitags und samstags seien wieder besuchbar. Darüber hinaus läuft der Bustransfer zum Hallenbad nach Glandorf am Montag. Die einzelnen Bäder werden von der DLRG Sassenberg schon seit langem genutzt.

Training in Glandorf

In Glandorf findet das Training am Montag statt. Das Training startet für die erste Gruppe um 18.30 Uhr mit Bahnen für Seeräuber, Bronze und Silber. Anschließend starten die zweite und dritte Trainingsgruppe für das Goldabzeichen, Leistungstraining sowie die Wassergymnastik. Zum Training nach Glandorf fährt zu jeder Stunde ein Busshuttle, sodass private Autos stehen bleiben können. Die Zeiten und Haltestellen finden sich auf der Homepage des Ortsvereins unter „Bustransfer“. Am „Brückentag“ 31. Oktober wird nur der Seepferdchenkurs und das Trainerschwimmen angeboten.

Training in Warendorf

In Warendorf findet das Training am Freitag statt. Start für die erste Stunde ist 19 Uhr mit allen Angeboten für Kinder bis etwa 14 Jahren. Bis zum Rettungsschwimmer werden dort alle Abzeichen trainiert und abgenommen. Anschließend startet die Stunde für Rettungsschwimmer und das Training der Trainer.

In Versmold findet das Training am Samstag statt. Um 18 Uhr ist hier Beginn für Kinder und Jugendliche mit allen Abzeichen wie dem Seeräuber, Bronze, Silber und Gold.