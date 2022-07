Trendsportart Parkour begeistert

Eine Halle voller Hindernisse bot bei den Ferienspielen in Füchtorf zahlreiche Möglichkeiten, sich auszupowern. Die Trendsportart Parkour weckte bei den Teilnehmern Ehrgeiz und Elan.

Ferienspiele in Füchtorf

Die Kinder hatten jede Menge Spaß am Trendsport Parkour. Das freut sowohl Trainerin Elvira Jörgens (2.v.r.) als auch Sabine Bücker vom Orga-Team (darunter).

„Die Hand mehr auf Boden lassen“, ruft Elvira Jörgens Mattis zu. Der sportliche Schüler ist einer von zehn Jungen, die im Rahmen der Ferienspiele in der Füchtorfer Turnhalle am Angebot Parkour teilnehmen. Man sieht allen an, wie viel Spaß es macht, über Kisten zu springen, eine Mauer aus Turnmatten zu überwinden oder sich von Stange zu Stange zu hangeln.

„Parkour ist eine Kunst. Es geht um Kreativität, denn man muss blitzschnell entscheiden, wie man dieses oder jenes Hindernis am besten überwindet“, weiß Elvira Jörgens. Seit vier Jahren übt die 20-Jährige diesen eher unbekannteren Sport aus. Seit zweieinhalb Jahren agiert sie als Trainerin in Müssingen.

Sandra Bücker, die gemeinsam mit Sabine Kuhlmann den größten Teil der Ferienspiele organisiert hatte, ist ganz begeistert, mit wie viel Elan die Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 15 Jahren ans Werk gehen. Sie hatte von dem Sport gehört und Elvira Jörgens sogleich angesprochen. „Sie hat spontan zugesagt“, freut sich die Organisatorin.

Matten sichern ab

Ab und an hält sie sich dann aber doch erschrocken die Hände vors Gesicht, wenn der eine oder andere wild über die Kästen springt. Passieren kann aber nicht allzu viel, denn der Boden ist mit dicken Matten abgesichert.

Zudem hatte die erfahrene Trainerin zu Anfang eine Einführung gegeben, wie man richtig landet. Nämlich mit schulterbreitem Abstand zwischen den Füßen auf den Ballen, um passend abfedern zu können. Die Knie sollte man nicht mehr als 90 Grad beugen und den Schwung in Bewegung nach vorne umwandeln. Der Sprung muss immer kontrolliert ablaufen.

Parkour trainiert den Körper. „Man lernt seine eigenen Fähigkeiten kennen. Die Wahrnehmung wird stärker und man kann sich besser einschätzen.

Abenteuerparcours des SC Füchtorf

Das hatten auch die mehr als 60 Kinder erfahren, die einige Tage zuvor unter der Leitung von Christina Laumann an einem abenteuerlichen Sportangebot des SC Füchtorf teilgenommen hatten. Bei der Gruppe der Fünf- bis Siebenjährigen hatten rund 30 Kinder teilgenommen. Zum Aufwärmen gab es ein paar kleine Bewegungstänze und der große Fallschirm wurde mit Hilfe aller Kinder geschwungen. Dann durfte jedes Kind, das es probieren wollte, kopfüber eine horizontale Leiter entlang klettern, auf dem großen Trampolin springen und von dort mit Ringen auf einen großen Kasten schwingen.

In der zweiten Gruppe der Acht- bis Neunjährigen konnte neben dem Bewältigen der Bewegungslandschaften auch der „Flizzi-Führerschein“ erworben werden. Nach Prüfung der theoretischen und sicherheitsrelevanten Kenntnisse durften die Kinder einen Rollbrettparkour inklusive einer Rollbrettrutsche absolvieren. Nach erfolgreichem Bestehen erhielt jedes Kind seinen Führerschein.

Vertrauensübung im Parcours

Für die dritte Gruppe, der Zehn- bis 13-Jährigen, hatte Christina Laumann sich etwas besonderes einfallen lassen. Paarweise wurde jeweils einem Kind die Augen verbunden. Bei dieser Vertrauensübung wurde der Abenteuerparcours ganz langsam überwunden.

Die Kinder hatten viel Spaß dabei, sich den ungewohnten Herausforderungen zu stellen. Alle sind sich einig, dass der SC Füchtorf auch im nächsten Jahr wieder bei den Füchtorfer Ferienspieltagen dabei ist.