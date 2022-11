Trommeln wie die Kubaner

Aufholen durch Corona“ hat den Kindern der Nikolausschule ein besonderes Projekt beschert: In 16 Gruppen lernten sie „Conga“ kennen. „Conga, das bezeichnet die Musik, das Instrument und den Rhythmus“, erläutert Trommellehrerin Dorothee Marx, die Conga selbst in Kuba gelernt hat. Für sie am Projekt das Wichtigste: Die Kinder sollten Musizieren positiv erleben, besonders in Gemeinschaft.

Conga-Projekt an der Nikolausschule

„Adios Mama, adios Papa, que yo me voy con la Conga!“ Den Kindern der 4b sprudeln die Worte in den fremden Sprache nach 40 Minuten fließend im südamerikanischen Trommelrhythmus von den Lippen. Ein frecher Hüftschwung beschließt das Liedchen, das die Lebensfreude kubanischen Karnevals in den Musikraum der Nikolausschule spült. „Tschüss Mama, tschüss Papa, ich gehe schon mal und folge den Congas“, heißt es in etwa übersetzt, erläutert Dorothee Marx, Musikerin und seit Ende der 80er-Jahre dem Conga-Rhythmus verfallen.

Die Schule hatte Mittel aus der Landesförderung „Ankommen und Aufholen nach Corona“ zur Verfügung, und finanzierte damit das außergewöhnliche Trommelprojekt für die ganze Schule. In insgesamt 16 Gruppen, jeweils die Hälfte einer Klasse, führt Marx die Kinder eine Schulstunde lang in die Geheimnisse des Conga-Spiels ein. Und das Ergebnis lässt sich durchaus hören.

Insgesamt 17 Congas hatte Dorothee Marx aus ihrer Trommelschule Taka Tun in Münster mitgebracht. Foto: Ulrike von Brevern

Genauso soll es auch sein. „Ich möchte den Kindern ein positives Erlebnis verschaffen mit der Musik und dem Musizieren in der Gruppe“, erklärt die Trommellehrerin. Bei klassischen Instrumenten wie der Geige, mit der sie selbst als Kind gespielt hat, dauere es einfach sehr lange bis man in Gemeinschaft musizieren könne. Dennoch sind die 40 Minuten, die sie an der Nikolausschule Zeit hat, knapp bemessen: „Die Kinder müssen Vertrauen fassen, ein ganz neues Instrument erlernen und eine neue Sprache, die Trommelsprache.“

Sie selbst hat diese Sprache unmittelbar in Kuba gelernt, da wo die Congas und ihre Rhythmen herkommen. Sie sei sogar die einzige Frau gewesen, die dort den Conga oriental habe trommeln dürfen, den Karnevalsrhythmus, der grundsätzlich nur von Männern getrommelt werde, erzählt sie. In Workshops für Erwachsene und normalerweise deutlich längeren Unterrichtseinheiten an Schulen gibt sie ihre Kenntnisse weiter.

Jeder Conga sind drei unterschiedliche Töne zu entlocken. Foto: Ulrike von Brevern

Doch die Nikolausschüler haben viel von ihr gelernt: zunächst die drei unterschiedlichen Klänge, die einer Conga zu entlocken sind. Anastasia hat zudem ein besonderes Instrument erhalten, ein Chacha. Sie mag das rasselnde Geräusch, das bei der richtigen Bewegung entsteht. „Sie muss es spielen, als wenn sie gegen eine unsichtbare Wand haut“, erklärt Nike. Theo spielt das dritte Instrument, das Agogo, eine Art Glocke. „Die Töne sind richtig schön“, schwärmt er.

Theo spielt die Agogo. Foto: Ulrike von Brevern

Zunächst lernen die Kinder den Unterschied zu erfühlen zwischen absoluter Stille, frenetischem Trommelwirbel und wieder Stille. „Das ist schon Musik“, sagt Marx. Später führt sie alle Instrumente mit dem Klavier zu einem Stück zusammen. Jede Klangfarbe erhält ihren Raum. In dieser letzten Gruppe des Projekts bekommt sie Unterstützung von Nikita, der Pauke spielt und so das Klangspektrum noch einmal erweitert. „Die Kinder können sich in ihr musikalisches Gefühl hineinfallen lassen, weil der Rhythmus die Musik vorgibt“, hebt Marx den Vorteil der Conga-Stunde hervor. Zugrunde liegt ein einfacher Rhythmus, den die Kinder mitsprechen können, wenn sie möchten: „Taka-tun“.

Anastasia hat die Chacha übernommen. Foto: Ulrike von Brevern

Dass die Kinder beeindruckt waren von ihrem Erlebnis mit den Congas, zeigte sich später auf dem Pausenhof, als Marx zum letzten Mal die 17 Trommeln, die sie aus Münster mitgebracht hatte, in ihren alten Volvo lud: „Adios Mama,...“, trällerten schnell die ersten Kinder.