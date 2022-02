Üben für Bootsführer-Prüfung

Die Ortsgruppe Sassenberg der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist mit ersten Fortbildungen für die Einsatzkräfte ins neue Jahr gestartet. Sowohl online als auch auf dem Wasser habe man sich getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zugleich freuen sich die Verantwortlichen über gute Nachrichten für das Schwimmtraining, das gerader erst wieder gestartet ist und nun, außer in Glandorf, auch in den Ferien fortgeführt werden kann.

Normalerweise falle das Training in den Ferien komplett aus. Da der DLRG-Ortsgruppe die Bäder in Warendorf und Versmold in diesen Ferien aber weiterhin zur Verfügung stünden und sich genügend Trainer für die Betreuung der Bahnen gefunden hätten, werde es am Freitag in Warendorf und Samstag in Versmold durchgängig angeboten. An den Uhrzeit sowie den Corona-Regelungen ändere sich nichts. Das Training in Glandorf starte erst wieder am 25. Oktober, so die Pressenotiz.

Bootsführerausbildung stand auf dem Programm

Im Bereich der Fortbildungen stand Ende Januar bei bestem Sonnenschein die Bootsführerausbildung auf dem Programm, berichtet die DLRG weiter. Mit zwei Booten samt Bootsführer und drei Anwärtern wurden Manöver geübt, Abläufe gefestigt und Teamwork trainiert.

Vor allem das Schleppen, platzsparendes An- und Ablegen, sowie das Slippen (zu Wasser lassen) der Boote war Ziel des Tages. Am 30. April gehe es zur Prüfung beim Landesverband.

Beim ersten digitalen Dienstabend stand das Thema Rettungswesten auf der Agenda. Sandra Fahlenbreder, eine erfahrene Bootsausbilderin der DLRG Oelde, erklärte das gesamte Handling, von der Kontrolle der Westen vor dem Dienst bis zur Wartung im Winter.