Überschuss „dank“ Corona

Ein großer Wunsch wurde im Verlauf der jüngsten Versammlung der VfL-Handballer am Mittwoch mehrfach formuliert. Die zugewiesenen Hallenzeiten reichten nicht aus, befanden Jugendwart Michael Katter und Geschäftsführer Daniel Haßmann unisono. Dadurch könnten die Kinder zu wenig trainieren, so Haßmann. Gewisse Ermüdungserscheinungen seien durch die coronabedingte Pause bereits erkennbar. Nichts ersetze das gemeinsame Spiel, folgerte Katter. Die Ideallösung wäre eine neue Sporthalle.

In der kommenden Saison wird erstmals eine Bambini-Trainingsgruppe angeboten. Bis zur ersten Damenmannschaft wird jede Altersklasse mit eigenem Team vertreten sein. Dagegen fehlen in der kommenden Saison männliche Mannschaften im B- und C-Juniorenbereich.

Sportliches Aushängeschild der VfL-Abteilung bleibt auch in der kommenden Saison die erste Damen-Mannschaft. Das Ziel bleibt laut Damenwartin Marleen Wesselmann der Klassenerhalt in der Verbandsliga, in der man nach dem Aufstieg nur wenige Spiele absolvieren konnte, ehe die Pandemie den Spielbetrieb stoppte. Unter dem Trainerduo Maik Hahn und Frank Vahle sollen vor allem jüngere Spielerinnen integriert werden. Die Herren möchten derweil unter Übungsleiter Tobias Gröne einen Platz im oberen Tabellendrittel erreichen und variabler in Offensive und Defensive agieren.

Abseits des Handballsports möchten die Verantwortlichen Werte vermitteln. Gemeinsam mit Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann wurde ein Workshop für Trainer angeboten. Dabei wurde das Thema Mobbing näher erörtert. „Das war auch nur ein Auftakt“, betont Thomas Stockhausen, auch in Zukunft am Ball bleiben zu wollen. Derartige Workshops sollen perspektivisch fester Bestandteil der Trainerausbildung werden.

Auf den ersten Blick kurios fiel die Bilanz von Kassiererin Lena Tönnemann aus. Denn dank der Pandemie erzielte die Abteilung einen satten Überschuss. Der Hintergrund: Viele Kosten und mögliche Strafen entfielen aufgrund des ruhenden Spielbetriebs. Einstimmig wurde in der Folge ein neuer Haushaltsplan verabschiedet, der jedoch ein wenig einem Blick in die Glaskugel gleiche, wie Stockhausen anmerkte. Er dankte den Mitgliedern der Abteilung für das große Engagement und den Zusammenhalt.

Zugleich bekräftigte er im Verlauf der Sitzung im Sportlerheim auch seine Absicht, im kommenden Jahr als erster Vorsitzender abzutreten. Am Mittwoch blieben die übrigen Vorstandsmitglieder an Bord. Stefanie Herweg wurde als zweite Vorsitzende ebenso im Amt bestätigt wie Geschäftsführer Daniel Haßmann, Damenwartin Marleen Wesselmann, Herrenwart Alexander Aust und Kassiererin Lena Tönnemann. Annika Kattenbaum wurde kommissarisch als Jugendwartin bestätigt. Eigentlich erfolgt ihre Wahl in der traditionell unmittelbar vor dieser Sitzung angesetzten Jugendversammlung. Aufgrund der Corona-Lage verzichtete der VfL jedoch auf eine große Zusammenkunft.

Ein großes Wiedersehen soll am 18. September bei der Saisoneröffnung gefeiert werden. Bereits am 3. September hofft der Vorstand auf möglichst viele helfende Hände, um die Beachplätze im Brook winterfest zu machen.