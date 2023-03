Überwältigende Hilfe für Erdbebenopfer

Die Erde in der Türkei bebt immer weiter. Eine, der das keine Ruhe lässt, ist Emine Fertina. Ihre Familie ist in der Region verwurzelt. Doch sie ist auch glücklich, dass sie gemeinsam mit der Sassenberger Mutter-Kind-Hilfe spontan helfen konnte.

„Die Nachricht hat mich hier bei der Arbeit erwischt“, erinnert sich Emine Firtina noch immer schaudernd an den ersten Morgen nach dem katastrophalen Beben Anfang Februar. „Alles war weg! Alles lag nur noch in Schutt und Asche!“ Die Betreuerin in der Kinderinsel der Mutter- und Kindhilfe am Graffelder Esch ist zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, fühlt sich ihrer Ferienheimat Südanatolien, wo ihre Familie verwurzelt ist und Freunde leben, tief verbunden. „Das Schlimmste war, dass ich niemanden erreichen konnte“, erinnert sie sich und in ihre Augen schleichen sich auch jetzt noch Tränen. „Es gab ja weder Strom noch Handynetze“, erzählt sie. „Das tat so weh.“

MEHR ZUM THEMA Erdbeben in Syrien und der Türkei Richtig spenden – so geht’s

Doch am nächsten Tag kam die Kommunikation in Gang. Nach und nach wurde Emine Firtina Teil einer„riesigen Telefonkette“, wie sie es nennt, das ein Informationsnetz auch zwischen bis dahin Unbekannten in Deutschland und der Türkei spannte. Hauptsache, es gab Nachrichten von den Lieben.

Wärmendes verzweifelt gesucht

Doch die waren schlecht: bittere Kälte, Schnee, Regen und immer wieder Angst vor Nachbeben quälte die Überlebenden. Auch in Emine Firtinas Bekanntenkreis gibt es Opfer. Verwandte lebten tagelang im Auto aus Angst vor weiteren Beben.

Claudia Niehues (l) und Emine Firtina (r) mit den Autos voll Spenden am Flughafen in Paderborn Foto: privat

Dass sie helfen wollte, stand für Emine Firtina außer Frage. „Das erste Erdbeben war ja mitten in der Nacht. Die Menschen sind oft in Schlafanzügen auf die Straße gelaufen und konnten nichts mitnehmen“, erzählt sie. Gebraucht wurde alles, was warm hält: Decken Wintersachen, Stiefel. Von der Hilfsbereitschaft, die ihr entgegenströmte, als sie in der Kinderinsel von ihren Hilfeplänen sprach, war sie dann allerdings überwältigt.

Eltern spendeten viele warme Kindersachen. Claudia Niehues, Geschäftsführerin der Mutter-Kind-Hilfe, stellte zudem den Kontakt zur Kleiderkammer des Vereins her. Gemeinsam wollten die beiden Frauen die Güter dann zum Flughafen Paderborn bringen, wo das türkische Konsulat gemeinsam mit der Katastrophenschutzbehörde AFAD einen zentralen Hilfsflug organisiert hatte. „Kurz vorher rief Claudia dann an,“ erinnert sich Emine Firtina glücklich, „und sagte, jetzt bräuchten wir statt einem zwei Autos!“

Viele Helfer waren im Einsatz. Foto: privat

Grund war die Arbeit der Kleiderkammer „MUK's Klamottenkiste“. Deren Chefin Regina Pelster hatte schnell einige Helfer zusammengetrommelt und stolze 29 Kisten voll warmer Kleidung zusammengepackt. „Wenn wir genug haben, können wir so etwas schon mal tun“, sagt sie. So ging damals zum Beispiel auch eine Spende an die Flutopfer im Ahrtal.

Edeltraut Zelleröhr, Rita Nährig und Hildegard Wessel mit einer Kundin der Klamottenkiste am Verkaufstresen. Foto: Ulrike von Brevern

Die Kleiderkammer sammele grundsätzlich gut erhaltene Kleidung, aber auch Spielzeug und einige andere Waren sind in dem kleinen Laden in einer Lagerhalle an der Von -Nagel-Straße zu finden. Die erste Wahl der Spenden kommt zum Verkauf für kleines Geld in den Laden. „Das Teuerste, was wir haben, ist ein langes Kleid für sechs Euro und ein Anzug für fünf“, sagt Regina Pelster. Mit den Einnahmen finanziert die Kleiderkammer die Aktivitäten des Vereins wie die Kinderinsel.

Spende an den Kleinen Prinz

Was im Laden nicht geht, spendet die Kleiderkammer regelmäßig weiter an den Kleinen Prinz. Deren Helfer seien froh, dass sie die Waren unbesehen weitergeben könnten, sagt Regina Pelster. Bei den eigenen Spenden achte die Klamottenkiste genau darauf, dass die Hilfe dahingehe, wo sie gebraucht werde. „Dass alles am Ende auf dem Müll landet, geht nicht. Da steckt schließlich unsere Arbeit drin. Wir haben das ja alles sortiert!“

Wie gut das in der Klamottenkiste geschieht, bemerkte sogar das Personal am Paderborner Flughafen: „Die haben uns als Vorbild für andere Spender gelobt“, erzählt Emine Firtina

Die Kleiderkammer ist froh über jede Spende. Helferinnen wie Hildegard Wessel sortieren sie sorgfältig Foto: Ulrike von Brevern

Nach der Türkeispende ist die Kleiderkammer wieder froh über jede Spende, auch Winterkleidung. Zudem werden Bekleidung für Jugendliche sowie Sportsachen immer gebraucht. Abgegeben werden können sie während der Öffnungszeiten dienstags von neun bis elf Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr. In den übrigen Zeiten steht auf dem Gelände ein exklusiver Kolping- Sammelcontainer bereit.