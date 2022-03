Ukraine-Krieg ficht Scheffer geschäftlich nicht an

Natürlich ist Jörg Koglin, Geschäftsführer der Scheffer Krantechnik, angesichts des Konflikts in der Ukraine privat ähnlich angespannt wie viele Deutsche. Geschäftlich aber trifft ihn der Konflikt diesmal nicht. Scheffer Krantechnik baut seine Anlagen zwar weltweit – auch in Russland –, doch derzeit gibt es von dort keine Aufträge abzuarbeiten.

Jörg Koglin ist in diesen Tagen geschäftlich ganz entspannt: Die Auftragslage sei für das laufende Jahr sehr gut und für das folgende sogar eher noch besser, sagt der Geschäftsführer der Scheffer Krantechnik höchst zufrieden. Und in diesem Fall noch besser: „Zur Zeit haben wir keine Aufträge in Russland, da bin ich heute ganz froh drüber“, betonte Koglin am Montag auf Anfrage.

Scheffer Krantechnik ist der internationale Player in der Unternehmensgruppe an der Füchtorfer Straße. Zwar werden die meisten Aufträge auf dem deutschen Markt abgewickelt, doch die 180 Mitarbeiter arbeiten auch an Projekten in allen Teilen der Welt. Dabei rückte auch das Russlandgeschäft zeitweise in den Fokus. Scheffer machte sich große Hoffnungen, mit seinen Verzinkereien made in Sassenberg zu punkten.

Auch für die Krantechnik besorgte sich das Unternehmen die nötige technische Zulassung für den russischen Markt. 2008 errichtete das Unternehmen seine erste Anlage im russischen Salawat und im Anschluss noch vier weitere. Allerdings zeigte schon die Krimkrise 2014, dass das Russlandgeschäft auch sehr schwierige Seiten hat. Einen russischen Vertriebspartner gibt es weiterhin, doch ganz abgesehen von Krisen habe sich auch gezeigt, dass die Investitionsbereitschaft in Russland nicht so stark sei, wie zeitweise gehofft, resümiert Koglin. Während er zur politischen Frage schweigt, sieht er wirtschaftlich keine unmittelbaren negativen Folgen für das Unternehmen.

Für 2022 stehen unter anderem Anlagen in Mexiko und den USA für die Inbetriebnahme an. Dafür und für den Service bestehender Projekte sucht Scheffer laufend Ingenieure und Monteure, die es für hoch spezialisierte Aufgaben in die ganze Welt schicken kann. Dabei müsse sich niemand Gedanken um seine Sicherheit machen, unterstreicht Koglin auch mit Blick auf den aktuellen Konflikt. „Ich bin sehr vorsichtig und schicke meine Mitarbeiter nur dahin, wo ich mich selbst beruhigt aufhalten würde.“