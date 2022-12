Umweltgruppen wollen weniger Wasserförderung

Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels fordert eine Gruppe von Umweltinitiativen aus dem benachbarten Kreis Gütersloh, die Fördermengen des Wasserwerks Rippelbaum in Füchtorf neu zu bewerten. Einem entsprechenden Bürgerantrag an den zuständigen Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf, dessen Verbandsversammlung am Mittwoch tagt, sowie an die Bürgermeister von Versmold und Sassenberg hat die Gruppe ein eigens in Auftrag gegebenes Gutachten beigefügt, das die Forderung untermauern soll, erläuterte Dr. Birgit Lutzer, Vorsitzende des in Steinheim beheimateten Vereins „Bürger mit Wirkung“, bei einem Ortstermin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet