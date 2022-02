Uphues zurück in der Hesselstadt

Joseph Uphues, der „einfache Junge aus Sassenberg“ avancierte um die Jahrhundertwende zu einem der gefragtesten Künstler seiner Zeit. Nun wird er in einer Dauerausstellung in seiner Geburtstadt gewürdigt. Die wartet nicht nur mit spannenden Informationen auf, sondern auch mit einer Bronzefigur, für die Uphues bei der Weltausstellung in Melbourne 1884 eine Goldene Medaille erhalten hatte.

Im April soll das Zollhaus nach den jahrelangen Restaurierungsarbeiten feierlich eröffnet werden. Bereits jetzt fiel aber schon der Startschuss für ein besonderes Projekt, das das historische Gebäude an der Schürenstraße beinhalten wird: einen kleinen Museumsraum mit einer Dauerausstellung über einen der berühmtesten Söhne der Stadt: Joseph Uphues (1850-1911). Er wurde in der Hesselstadt geboren, besuchte die Volksschule und erlernte anschließend das Tischlerhandwerk. Zu den Highlights der Ausstellung gehört mit einem zentralen Touchscreen nicht nur ein hochmodernes museumspädagogisches Instrument, sondern auch eine von Uphues geschaffene Statuette, die als Schenkung ins Museum kam.

Uphues, der „einfache Junge aus Sassenberg“ besuchte die Berliner Akademie der Künste, avancierte um die Jahrhundertwende zu einem der gefragtesten Künstler seiner Zeit und schuf rund 70 Denkmäler. „Über diesen Künstler ein Museum einzurichten ist schon lange überfällig“, befanden die Verantwortlichen des Vereins Stadtprojekt vor gut eineinhalb Jahren. „Wir hätten es nicht bezahlen können“, räumte der Vorsitzende Josef Lutterbeck unumwunden ein. Sein Dank bei der Eröffnungsfeier galt daher dem Verein „8Plus-Vital.NRW im Kreis Warendorf“ für die finanzielle Unterstützung. Für die fachliche Beratung galt er Rolf Hartmann. „Er ist ein lebendes Lexikon, ich habe so manche Geschichtsstunde erhalten“, berichtete Lutterbeck schmunzelnd.

Schnell auf neue Erkenntnisse reagieren

„Dieses wunderbare Museum würde es ohne Josef Lutterbeck nicht geben“, erinnerte der zweite Vorsitzende Dr. Ansgar Russell umgehend an dessen enormen Einsatz. Lutterbeck las Brigitte Kauls Dissertation über Uphues, tauchte tief in die Familiengeschichte des Künstlers ein, sammelte Informationen vom 14. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre. Eine Suche nach Familienangehörigen führte ihn bis nach Leipzig und in die Schweiz. Weitere Kapitel könnten folgen, weshalb der Zeitstrahl im Museum auf Folie angefertigt wurde – so könne man schneller auf neue Erkenntnisse reagieren.

Stolz präsentierte Josef Lutterbeck (l.) den Gästen auch das moderne große Touchdisplay im Museumsraum. Foto: Christopher Irmler

Auch glückliche Zufälle trugen zur Ausstattung des Museums bei. Hanjo Lucassen, selbst gebürtiger Sassenberger, schlenderte Anfang der 90er-Jahre durch Dresden, als er in einem Antiquariat auf die Statuette eines „Bogenschützen“ stieß – jene Bronzefigur, für die Uphues bei der Weltausstellung in Melbourne 1884 eine Goldene Medaille erhalten hatte. Es handelte sich um das zweite von vier bekannten Exemplaren.

„Uphues muss nach Sassenberg zurück“

Sein Vater Hans riet ihm am Telefon umgehend zum Kauf. Und da über seine Cousine Gertrud Hunkenschröder der Kontakt in die westfälische Heimat nie ganz abgerissen sei, nun also die Schenkung. „Uphues muss nach Sassenberg zurück“, sagte er bei der Museumseröffnung. „Sassenberg kann richtig stolz auf dieses Haus und dieses Projekt sein.“ Nun habe der große Sohn seinen Platz in seiner Heimat.

Der Museumsraum steht Besuchern am Sonntag von 14 bis 17 Uhr offen. Der Besuch ist kostenlos, Spenden aber willkommen. Gruppen oder Schulklassen können nach Absprache Termine erhalten.