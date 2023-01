Versorgungslage beim Lebens-Mittel-Punkt gut

Die Landfrauen spendeten 500 Euro an den Lebens-Mittel-Punkt und schauten sich die Arbeit der Ehrenamtlichen an. Derzeit sind höchstens 100 Menschen berechtigt, dort einzukaufen, doch es gibt Überlegungen, wie der Personenkreis erweitert werden kann.

Über eine Spende in Höhe von 500 Euro der Füchtorfer Landfrauen kann sich der Lebens-Mittel-Punkt (LMP) jetzt freuen. „Warum sollen wir das Geld in die weite Welt schicken, wenn es hier dringend gebraucht wird“, sagte die Vorsitzende der Landfrauen, Andrea Potthoff, bei der Spendenübergabe, zu der sie gemeinsam mit Kassiererin Christine Erdmann ins LMP-Ladenlokal an der Langefort gekommen war. Das Geld hatten die Füchtorferinnen Ende des Jahres auf dem Weihnachtsmarkt erwirtschaftet. Das erste Mal hatten sie dort gebratene Champignons angeboten und das sei „super angekommen“, so Potthoff.

Marianne Schöne und Hildegard Nährig vom LMP nahmen nicht nur die Spende entgegen, sondern vermittelten den Gäste auch Einblick in ihre Arbeit. Dabei war Andrea Potthoff gleich beim Blick auf den Kassentisch überrascht: „Ich dachte, das ist hier kostenlos?“ Sei es nicht, erläuterte Doris Schöne: Kunden benötigen zum einen eine Berechtigungskarte, die die Stadt ausstellt, und müssen zum anderen je Einkauf einen Pauschalbetrag zahlen.

Zugangsdeckel wieder lockern

Aufgrund der hohen Nachfrage gilt derzeit allerdings eine Obergrenze von 100 bei den Berechtigtenkarten. Es wurden Gruppen eingeteilt, die in festen Zeitfenstern bedient werden sollten, so der Plan, erläuterte Hildegard Nährig. Dabei dürfen die Kunden sich die Waren, die sie mitnehmen möchten, frei aussuchen, allerdings gebe es keine Selbstbedienung. Die Ausgabe erfolge über die Ehrenamtlichen hinter dem Tresen.

Die Versorgungslage stelle sich derzeit gut da, freuten sich die beiden LMP-Damen, selbst beim Gemüse, dank der Füchtorfer Betriebe Schwienheer und Querdel, die unter Glas produzieren und Überzähliges spenden. Die Ehrenamtlichen haben auch bereits einen Plan in der Tasche, wie sie mit ihren derzeitigen Kräften und trotz der beschränkten Größe des Ladenlokals den Zugangsdeckel lockern und wieder mehr Menschen in den Genuss des Einkaufs beim LMP bringen können. Jeder Berechtigte darf dann nur noch alle zwei Wochen zur Ausgabe kommen. In der Summe sind so mehr Menschen zu versorgen.