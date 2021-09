VfL gerät in Bedrängnis

Für den Vorsitz des VfL Sassenberg fanden sich keine Kandidaten, so wird in den kommenden Monaten bis zur nächsten Versammlung eine kommissarische Doppelspitze die Führung übernehmen. Zudem bescherte Corona auch Mitgliederärger.

Zu gleich zwei Versammlungen hatte der VfL Sassenberg am Donnerstagabend seine Mitglieder ins Sportlerheim eingeladen – die für das Jahr 2020 und die für das Jahr 2021. Am Ende war klar: Der Verein ist zwar finanziell solide aufgestellt, gerät aber personell in Bedrängnis. Für den Vorsitz fanden sich keine Kandidaten, so wird in den kommenden Monaten bis zur nächsten Versammlung eine kommissarische Doppelspitze die Führung übernehmen. Zudem bescherte Corona auch Mitgliederärger.

„ »Ich habe meinen Abschied ganz klar angekündigt.« “ Martin Lüffe

„Ich habe meinen Abschied ganz klar angekündigt“, verwies der Vorsitzende Martin Lüffe auf die Versammlung 2019. Er habe in der Zwischenzeit keinen potenziellen Nachfolger finden können. Lüffe erklärte sich aber bereit, bis zur nächsten Versammlung im Mai 2022 kommissarisch im Amt zu bleiben. „Dann ist definitiv Schluss.“ Gleiches gilt für seinen Stellvertreter Frank Langkamp, der gemeinsam mit Lüffe seit Mai 2011 an der Spitze des VfL steht. Wiedergewählt wurden Kassiererin Lena Tönnemann sowie die Beisitzer Michael Lentz und Jutta Lüffe. Beisitzer Simon Berheide folgt auf Ulrike Griestop.

Die anwesenden Abteilungsvorstände gaben sich ob der fehlenden Spitze ratlos. Auch in den Abteilungen gebe es massive Schwierigkeiten. Es fehle der Nachwuchs für die Vereinsarbeit.

Trotz der drohenden Vakanzen, tut sich in Sachen Infrastruktur eine Menge. Im Frühjahr 2020 wurden Teile des Sportlerheims für knapp 28 000 Euro renoviert, bald sollen die Kabinen im Erdgeschoss folgen. Bürgermeister Josef Uphoff nannte mit der Flutlichtanlage, Kunstrasenplatz und Dachgeschossüberprüfung weitere ehrgeizige Projekte.

2020 sei ein „verrücktes Jahr“ gewesen, so Lüffes Fazit auf der Mitgliederversammlung 2021. Der Sport geriet in den Hintergrund, die Abteilungsleiter erstellten stattdessen Hygienekonzepte. Etwas wehmütig hatte er kurz zuvor auf das Jahr 2019 zurückgeblickt: „Es gab keine Einschränkungen, wir durften Sport treiben, es funktionierte alles.“ Finanziell schloss der Verein jenes Jahr mit sattem Gewinn ab.

In der Corona-Zeit habe der Verein rund zwei Dutzend „teils beleidigende und unverschämte E-Mails von Mitgliedern“ erhalten, so Lüffe. Sie klagten über den Umstand, Beiträge zu zahlen, aber kein Sportangebot nutzen zu können. Ihnen habe man einen unkomplizierten, fristlosen Austritt aus dem Verein angeboten, was einige auch angenommen hätten. Die Zahl der Mitglieder sank auf 1821. Lüffe verwies auf Noch-Nichtmitglieder in Kursen, die bald in den Verein einträten. Das klar Ziel bleibe bei rund 1900.

Nach dem großen Plus in der ersten Versammlung des Abends musste Lena Tönnemann für das Jahr 2020 ein ähnlich hohes Minus verkünden. Begründet wurde dieser Umstand mit den Renovierungsarbeiten im Sportlerheim und der coronabedingten temporären Beitragsreduzierung. Insgesamt, das machten die Verantwortlichen deutlich, sei der VfL wirtschaftlich betrachtet jedoch solide aufgestellt.