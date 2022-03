Viel Interesse an Vorstandsarbeit

Für gewöhnlich haben Vereine mittlerweile eher Schwierigkeiten, Vorstandsämter neu zu besetzen. Nicht selten hängen die langjährigen Verantwortlichen aus einem gewissen Pflichtbewusstsein noch eine Amtszeit dran – verbunden mit der vagen Hoffnung auf Nachfolger bei der nächsten Wahl. Gänzlich anders stellt sich die Situation im Falle des Fördervereins der Johannesschule dar.

Laut Satzung gehören dem Vorstand vier Beisitzer an – darunter die Schulleiterin sowie der Schulpflegschaftsvorsitzende. Dass sich nun jedoch gleich acht weitere Mütter und Väter zur Mitarbeit im Vorstand bereiterklärten, sorgte für große Freude. „Das wird eine spannende Geschichte mit so vielen Leuten“, freute sich der Vorsitzende Marcel Hemetsberger. Und auch Schulleiterin Maria Erdmann war positiv überrascht. „Davon lebt ein Förderverein. Ich finde das ganz toll.“ In einem derart großen Personenkreis – inklusive des wiedergewählten Vize-Vorsitzenden Jan Kemper und Schriftführerin Indra Köster – dürften viele Anregungen und Ideen zum Wohle der Schulkinder gesammelt werden, so Hemetsbergers Hoffnung. Köster tritt damit die Nachfolge von Simone Nährig an, die zum Dank für ihr jahrelanges Engagement mit Blumen und einem Eisgutschein verabschiedet wurde.

Förderverein hat viel vor

Für die Zukunft haben sich die Verantwortlichen des aktuell 109 Mitglieder zählenden Fördervereins viel vorgenommen. Vom 14. bis 19. März findet eine vom Verein unterstützte Zirkusprojektwoche statt, an deren Ende drei große Vorstellungen stehen werden. Für schulinterne Feste wurde ein Gasgrill angeschafft. Ferner steht auf der Einkaufsliste ein Fahrradparcours, der in Zusammenarbeit mit lokalen Schreinereien entstehen wird. Dies soll die Geschicklichkeit der Kinder fördern und ihnen mehr Sicherheit beim Radfahren geben. Die Waldtage und die Auftritte der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück („Nein-Tonne“, „Mein Körper gehört mir“) werden weiterhin finanziell unterstützt. Und auch die Modernisierung des Buchbestands der Schulbücherei, die Anschaffung weiterer Spiele für den Spielewagen und die Beschaffung von Schul-T-Shirts zählen zu den Konstanten des Vereins.