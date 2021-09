Viel Lob und Ehrungen für verdiente Mitglieder

Im Rahmen der großen Jubiläumsfeierlichkeiten in der Sporthalle würdigte der Musikverein zwei langjährige Wegbegleiter. Willi Jansen, viele Jahre Posaunist und über dies hinaus großzügiger Förderer, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Noch im Frühjahr 2019, so erinnerte Laudator Josef Lienker, hatte Jansen einen über 20 Jahre alten Anhänger durch ein neueres und dem Bedarf der Musiker entsprechendes Modell ersetzt. „Abgeschrieben hast du uns nie“, dankte Lienker dem Geehrten, der trotz beruflicher Verpflichtungen stets an seinen Verein gedacht habe. „Ich habe noch ein kleines Geschenk für euch“, überraschte der Geehrte die Anwesenden. Vor 40 Jahren, zum 85-jährigen Bestehen des Musikvereins, habe er die Kamera gezückt. Nun sei er auf die Aufnahmen gestoßen und habe den alten Film auf eine CD gebrannt. „Das hat noch keiner gesehen - außer mir“, merkte Jansen schmunzelnd an.

Auch Ferdinand Freiherr von Korff wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Von Anfang an habe die Familie von Korff den Musikverein wohlwollend begleitet, wie Ludger Wöstmann befand. Das Jubiläum hatte sowohl für die Musiker als auch die Familie von Korff eine besondere Bedeutung: 1971, vor 50 Jahren, war das Familienwappen der von Korffs, mit deren Genehmigung, auch zum Vereinswappen der Musiker geworden.

Eine große Ehre wurde einigen verdienten Mitgliedern zuteil. Sie wurden im Rahmen der Feierlichkeiten ausgezeichnet. Nadine Elfenkämper, Susanne Finnemeier und Matthias Visang erhielten für ihre mindestens 25-jährige Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel.

Diese Ehrennadel erhielten auch Michael Pohlschmidt und Ludger Wöstmann für 40 Jahre im Verein. Die Goldene Ehrennadel erhielten Josef Lienker, der seit 55 Jahren dabei und somit dienstältester Musiker ist, und Norbert Rüter. Aufgrund der Pandemie musste der Musikverein zuletzt online tagen. Entsprechend wurden die Ehrungen langjähriger Mitglieder in den großen Festakt integriert. Seit zehn Jahren sind Marina Terwort, Sasko Baune, Robin Düpmeier und Felix Kleine Wächter dabei.