Füchtorfer Tractor-Puller bereiten sich auf die neue Saison vor

Kaum ist die alte und erfolgreiche Saison zu Ende, da geht es für das Tractor-Pulling-Team in Füchtorf schon wieder an die nächsten Herausforderungen. Jetzt wollen sie unbedingt nachlegen und dem Fighter etwas mehr Leistung verschaffen. Auch am Mitas-Boliden muss geschraubt werde.

Auch wenn die Saison der Tractor-Puller zu Ende ist, so heißt das noch lange nicht, dass das Füchtorfer „Green-Monster-Team“ die Hände in den Schoß legt. Schließlich wollen die Schrauber in der kommenden Saison ebenso erfolgreich sein wie 2022.

Der Mitas war zum ersten Mal beim Euro-Cup gestartet, fuhr gleich einen Sieg in der 2,5 Tonnen-Klasse ein und holte sich in der Klasse den Deutschen Meistertitel.

„ »Wir haben da immer einen leichten Linksdrall. Das stets korrigieren zu müssen, kostet einfach zu viele Punkte.« “ Pilot Enrico Vollerthun

Die Europameisterschaft fand in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht statt. Eigentlich sollte diese in Großbritannien starten, doch der Aufwand für die Fahrt dorthin war so groß, dass sich nur wenige angemeldet hatten. Also gab es von dort auch keine Ergebnisse zu vermelden. Aufgrund dessen gehört der Titel Europameister noch immer dem „alten Monster“, der 2019 Sieger wurde.

Auch in diesem Jahr war der Tractor ziemlich gut in Form. Das Team wurde mit dem Monster Deutscher Meister in der 3, 5 -Tonnen-Klasse. Der Green Fighter schaffte den Dritten Platz beim Euro-Cup. „Das war Tagesentscheidend und eine ganz knappe Sache. Uns fehlte nur ein Punkt, dann wären wir Zweiter geworden“, erinnert Teamchef Tobias Hörstkamp sich.

Jetzt müssten sie unbedingt nachlegen und dem Fighter etwas mehr Leistung verschaffen. Auch am Mitas.-Boliden muss geschraubt werde. Er bekommt ein so genanntes Sammelgetriebe, das die Kraft beider Motoren aufnimmt und an die Antriebsachse weitergibt. Das soll für einen besseren Geradeauslauf sorgen. „Wir haben da immer einen leichten Linksdrall. Das stets korrigieren zu müssen, kostet einfach zu viele Punkte“, erklärt Pilot Enrico Vollerthun. Das Aluminium-Getriebe wurde vom Harsewinkeler Unternehmen Hermesmeyer & Greweling gesponsert.

Die Saison 2023 startet am Wochenende 29. 30. April. Zum ersten Mal werden am Samstag drei Euro-Cup-Klassen an den Start gehen. Nämlich in der 2,5 und der 4-Tonnen-Klasse sowie der Superstock-Klasse Der Vorverkauf läuft bereits. Wer noch Campingplatzkarten benötigt, sollte sich beeilen. Es sind schon fast alle vergeben.

