Viele Projekte am Waldstadion

Sassenberg

In Sachen Infrastruktur tut sich eine Menge am Waldstadion im Brook. Aber auch beim VfL-Vorstandsteam ist Veränderung in Sicht. Zudem werden dringend Betreuer für die jungen Fußballer und Übungsleiter fürs Geräteturnen gesucht.

Von Michèle Waßmann