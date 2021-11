Vogelsang wird Vogelträger

Personelle Veränderungen bei den Füchtorfer Schützen: Nach 20 Jahren Vorstandsarbeit wurde Josef Gode verabschiedet und umgehend in den Ehren-Vorstand aufgenommen Über 30 Jahre übte Johannes Wienker die Aufgabe des Vogelträgers aus - auf ihn folgt Frank Vogelsang

Präsident Wilfried Holtkämper war die Freude anzusehen: Nach fast drei Jahren hatte der Bürgerschützenverein am Sonntagabend wieder zur traditionellen Herbstversammlung in die Schützenhalle geladen. Rund 100 der aktuell 877 Vereinsmitglieder waren der Einladung gefolgt. Der Musikverein Füchtorf sorgte in bewährter Manier für die musikalische Gestaltung des Treffens.

Gleich zu Beginn äußerte sich der Vorsitzende Olaf Elverkämper zum gewählten Rahmen des Abends. „Der Vorstand hat die Durchführung unter der 2G-Regelung garantiert nicht getroffen, um Mitglieder von der Versammlung auszuschließen oder einen indirekten Impfzwang auszuüben“, betonte Elverkämper. „Als wir beschlossen haben, die Versammlung unter der 2G-Regelung abzuhalten, war das die wahrscheinlichste Möglichkeit, sie hier in der Schützenhalle ohne größeren Aufwand abzuhalten. Das war unser einziger Grund“, versicherte der Vorsitzende und erhielt dafür Applaus von den Teilnehmern.

Im weiteren Verlauf legte Kassierer Achim Dieckmann das Zahlenwerk vor, Marco Heseker verlas seinen ersten Schriftführer-Bericht. Bei den Vorstandswahlen bestätigte die Versammlung Dieckmann in seinem Amt, auch sein Stellvertreter Dirk Unverfehrt wurde nach einstimmigem Votum bestätigt. An Bord bleibt auch Schießwart Ansgar Budde. Als Beisitzer unterstützen Markus Ruhe und Dirk Böckenholt den Vorstand.

Präsident Holtkämper erinnerte an die schwierige Suche nach neuen Köpfen im Vorstand. Er schlug den Anwesenden Klaudius Freiwald als zusätzlichen Beisitzer vor. „Es ehrt mich ungemein. Ich bin etwas überrascht, aber wenn es gewünscht ist, werde ich mich dem nicht entziehen“, willigte dieser spontan ein die Schützen zu unterstützen.

Nach 20 Jahren Vorstandsarbeit verabschiedeten die Schützen Josef Gode, der umgehend in den Ehren-Vorstand aufgenommen wurde. Auch Nicolas Tarner verließ auf eigenen Wunsch den Vorstand. Über 30 Jahre übte Johannes Wienker die Aufgabe des Vogelträgers aus. Auf ihn folgt Frank Vogelsang.

Abschließend wies Elverkämper auf anstehende Veranstaltungen hin. Am kommenden Sonntag findet ab 17 Uhr der Martinsumzug vor der Grundschule statt, genau eine Woche später nehmen die Formationen am Volkstrauertag teil.