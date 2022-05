Vom Anfang einer neuen Tradition. . .

Zu einer gemeinsamen Probe trafen sich der Musikverein Füchtorf und das Gebrasa-Blasorchester. Christian Borgmann lag mit seiner Schätzung nah am Ergebnis von 2831Stunden „Musizieren in Uniform“. Foto: Musikverein

Zum 125-jährigen Bestehen im vorigen Jahr hatte sich der Musikverein etwas besonders einfallen lassen. Eine Schätzfrage wurde gestellt. Die Frage: Wie viele Stunden haben die Musiker des Musikvereins Füchtorf 2019 in Uniform gespielt? Als Hilfestellung gab es einen Zeitstrahl mit den Terminen. Die Antwort lautet: 2831 Stunden! Zu gewinnen gab es ein „Privat-Konzert“.

„Als ich die Schätzfrage und den Zeitstahl in der Zeitung sah, nahm ich sofort Stift und Zettel zur Hand und fing an zu rechnen, berichtete der Gewinner, Christian Borgmann, selber Musiker. Ich kam auf 2345 Stunden und diese Zahl schickte ich dann ins Rennen. Als mich dann Ende letzten Jahres der Vorsitzende Jan Böckenholt anrief und mir zum Gewinn der Schätzfrage gratulierte, habe ich mich sehr gefreut und mir kam dann eine Idee. Statt eines Privat-Konzertes habe ich mir ein gemeinsames Musizieren des Musikvereins und des Gebrasa Blasorchesters gewünscht und die Füchtorfer nach Sassenberg zu einer Probe eingeladen.“

Treffen im Probenraum auf dem Gebrasa Gelände

Der Gewinner musste die Füchtorfer Musiker nicht zweimal bitten, und so trafen sich letzten Freitag in dem Proberaum auf dem Gebrasa-Gelände zwei Dirigenten, zwei Querflöten, drei Klarinetten, vier Saxophone, zwölf Trompeten, sechs Tenorhörner, zwei Posaunen, zwei Tuben, sechs Schlagzeuger und einige Fans der Blasmusik, die Christian Borgmann zusätzlich eingeladen hatte.

Dirigenten wechselten sich ab

Die Dirigenten Dirk Löchte und Simon Meads wechselten sich ab und so wurde in dieser völlig neuen und bis dahin nie dagewesenen Besetzung geprobt und gespielt. Von Abba Gold über Preußens Gloria bis hin zur Vogelwiese wurde über zwei Stunden musiziert. Dabei kamen natürlich auch der Spaß und die Geselligkeit nicht zur kurz. Alle waren sich einig, ein gelungener Abend und eine tolle Idee. Der Vorsitzenden der Musikvereins Jan Böckenholt sprach noch am selben Abend eine Gegeneinladung nach Füchtorf aus. Vielleicht könnte dies der Anfang einer schönen neuen Tradition der beiden Blasorchester der Stadt Sassenberg gewesen sein.