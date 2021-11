Vom Heidedorf zum Spargelanbau

Skulpturen am Kreisverkehr vermitteln Ortsgeschichte

Der Kreisverkehr Sassenberger/Ravernsberger Straße ist mit seinen Skulpturen ein echter Blickfang. Am Sonntag folgte die offizielle Einweihung mit geladenen Gästen. „Wir hätten gerne die Bevölkerung eingeladen“, bedauerte Gregor Krützkamp, Vorsitzender des Heimatvereins, mit Verweis auf die Corona-Lage.

Dennoch überwog an diesem Tag die Freude über das in zwei Jahren Geschaffene. Clemens Knappheide kam damals die Idee, den Kreisel aufzuwerten. Der Gästeführer stellte die gewählten Motive vor. „Füchtorf, das Heidedorf, Golddorf, Spargeldorf – eine bessere Steigerung gibt es nicht.“

Einst sei die Region rund um das heutige Füchtorf karg, Brennholz knapp und die Menschen arm gewesen. In ihrer Not stachen die Füchtorfer Torf, um Heizen zu können. An diese Zeit erinnert die erste Skulptur, die Plaggenstecherin.

Skulptur würdigt Spargelanbau

Ab 1930 folgte nach Anlaufschwierigkeiten – noch 1947 hätten die Warendorfer auf dem Markt den Füchtorfer Spargel von Bauer Kreienbaum verschmäht – die große Zeit des Spargelanbaus. „Manches Eigenheim oder mancher Urlaub wurde von Spargel stechenden Ehefrauen erwirtschaftet“, blickte Knapp­heide zurück. Sie werden mit der zweiten Skulptur gewürdigt.

Corona verhinderte einen Festakt für alle Füchtorfer; entsprechend nahmen nur geladene Gäste Platz. Foto: Christopher Irmler

Die dritte Skulptur zeigt eine Familie und stehe damit für die Zukunft des mittlerweile 4000-Einwohner-Ortes. Womit jeder Zufahrt des Kreisels eine Skulptur zugeordnet werden konnte, jene der Familie ganz bewusst mit Blickrichtung Neubaugebiet. Gestaltet sind Spargel- und Plaggenstecherin als große Buchseiten, verbunden mit einem Buchrücken, der den Ortsnamen ziert.

Engagement des Heimatvereins

Realisiert werden konnte das von den Füchtorfer Schwestern Maren Funke und Mareike Wessel erarbeitete Konzept auch dank der großen Unterstützung durch heimische Unternehmer und Privatpersonen sowie 13 000 Euro aus Mitteln der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf. Es sei ein großer Aufwand gewesen, die 1,4 Tonnen schwere Konstruktion in Position zu bringen. Für die Fundamente wurden allein acht Kubikmeter Beton verwendet. „Aber es hat sich gelohnt“, blickte Knappheide zufrieden zurück.

„Wir hoffen, dass die nächste Generation genauso von Füchtorf schwärmt wie wir“, verknüpfte Mareike Wessel gewisse Erwartungen mit dem Projekt. Dass der Kreisel stets bunt blüht, möchte Gärtnermeisterin und Nachbarin Hanna Strotmeier sicherstellen. Sie pflanzte 3000 Narzissen und versprach ein buntes Blüherlebnis von Juni bis August. „Füchtorf ist um ein ganz besonderes Kunstwerk reicher“, gratulierte Bürgermeister Josef Uphoff den Aktiven. „Wenn eine Idee geboren ist, wird sie hier in Füchtorf auch umgesetzt.“ Diesen Eindruck bestätigte auch Klaus Hölscher, der für die Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine sprach. „Da wird nicht lange gefackelt, da wird getan und gemacht“, lobte er das Engagement des Heimatvereins. Abgerundet wurde der Festakt mit einer gemeinsamen Begutachtung des Kreisels sowie einem kleinen Stehempfang.